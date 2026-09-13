Voo divergido impede Bispo Auxiliar de Caracas de celebrar missa na Sé do Funchal

D. José Dionísio Gouveia, Bispo Auxiliar de Caracas, não vai conseguir presidir à Eucaristia prevista para esta manhã, no Funchal, à conta do voo que o trazia até à Madeira ter divergido para Lisboa.

A informação foi confirmada pela Diocese do Funchal, que esclarece que o atraso da ligação aérea impossibilita a chegada do prelado a tempo da celebração das 11h00. A Eucaristia realiza-se, assim, normalmente, mas sem a presença de D. José Dionísio Gouveia.

Mantém-se, contudo, a deslocação do Bispo Auxiliar de Caracas à Ribeira Seca, em Machico, paróquia à qual está ligada a sua família. D. José Dionísio deverá celebrar a Eucaristia às 16h30, integrada nas festividades locais.

A passagem pela Ribeira Seca assume particular significado para o prelado luso-venezuelano, que recentemente falou ao DIÁRIO da ligação da família à Madeira e da fé que lhe foi transmitida pelos pais.

Regresso agora com ainda mais emoção, ainda mais alegria e ainda maior gratidão a Deus e aos meus pais pelo grande exemplo de fé que me deram

D. José Dionísio Gouveia foi ordenado Bispo Auxiliar de Caracas no passado dia 15 de Agosto, numa cerimónia que contou com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.