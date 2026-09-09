PPM acusa Governo de agravar dificuldades dos portugueses

O Partido Popular Monárquico (PPM) voltou a demarcar-se da governação da AD, considerando que o actual projecto político de PSD e CDS "não é o ideal para Portugal e para os portugueses".

Em comunicado, o partido aponta o aumento do custo de vida face aos baixos salários, as dificuldades no acesso à habitação e os problemas nos serviços públicos de saúde e educação como exemplos de uma política que, sustenta, está a obrigar as famílias a "apertar o cinto". O PPM acusa ainda o Governo de favorecer os grandes grupos económico-financeiros.

O partido critica também as ajudas de custo atribuídas aos deputados da Assembleia da República, defendendo a revogação do respectivo regime.

Sobre as recentes polémicas envolvendo o ministro da Administração Interna e a moção de censura, o PPM considera que a actuação dos partidos à esquerda acabou por beneficiar politicamente o Chega e André Ventura.

O comunicado termina contrapondo república e monarquia, defendendo que os portugueses deveriam reflectir sobre os respectivos modelos e o custo de vida.