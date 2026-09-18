Portos das Regiões Ultraperiféricas unem-se para criar nova associação

Os portos das Regiões Ultraperiféricas (RUP) deram esta semana um novo passo no reforço da sua cooperação, com o avanço do processo de criação de uma Associação de Portos das Regiões Ultraperiféricas, destinada a estruturar e dar continuidade ao trabalho conjunto desenvolvido ao longo do último ano.

A decisão resultou do encontro de trabalho realizado quinta-feira, na sede da presidência do Governo das Canárias, em Las Palmas, por ocasião da Seatrade Cruise Med, que reuniu representantes dos dez portos que integram atualmente esta plataforma de cooperação, incluindo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), tutelada pela Secretaria Regional da Economia.

O encontro contou com a presença do Conselheiro das Obras Públicas, Habitação e Mobilidade do Governo das Canárias, Pablo Rodríguez Valido, [equivalente a Secretário Regional] a quem foram apresentados os objectivos da iniciativa, o trabalho desenvolvido pelos portos das RUP ao longo do último ano e a proposta de criação da futura associação.

Pablo Rodríguez Valido manifestou o seu apoio à iniciativa e assegurou o apoio do Governo das Canárias ao processo de criação da associação, reconhecendo a importância de reforçar a cooperação entre os portos das Regiões Ultraperiféricas e de promover uma posição conjunta junto das instituições europeias.

A proposta de criação da associação será apresentada por Canárias na próxima reunião do Grupo de Portos das RUP, que terá lugar em Guadalupe, por ocasião da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas. Será proposta a criação de um grupo de trabalho específico para definir a estrutura, o funcionamento e as linhas de atuação da futura associação.

A nova estrutura pretende dar um carácter mais permanente à cooperação entre os portos das RUP, reforçando a partilha de conhecimento e experiências, a coordenação e a construção de posições comuns perante os desafios das políticas portuária e marítima europeias.

A Madeira, através da APRAM, tem participado activamente neste processo, contribuindo para a análise dos desafios comuns e para a construção de posições conjuntas. Ao longo do último ano, os portos das RUP realizaram reuniões técnicas, partilharam experiências e desenvolveram iniciativas conjuntas, destacando-se a elaboração de um documento de posição sobre a Estratégia Portuária Europeia, enviado à Comissão Europeia, e a agenda institucional realizada em Bruxelas, em maio, com reuniões com a DG CLIMA, DG MOVE e DG MARE.

O encontro de Las Palmas permitiu, assim, consolidar o trabalho desenvolvido e definir uma nova etapa de cooperação, através da criação de uma estrutura associativa que permita aos portos das RUP reforçar a sua voz junto das instituições europeias.

A futura Associação reunirá autoridades portuárias de Portugal, Espanha e França, representando os portos da Madeira, Açores, Canárias, Guadalupe, Martinica, Guiana, Reunião, Maiote e Saint-Martin.