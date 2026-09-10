Concorrência dá 'luz verde' à compra da Alcotrans e FJRL pelo Grupo Sousa

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra pelo Grupo Sousa Investimentos, SGPS do controlo conjunto da Alcotrans -- Agentes Transitários e da FJRL -- Logística de Transportes, foi hoje divulgado.

A decisão de não oposição à operação de concentração foi tomada pelo regulador por considerar que "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste", lê-se na nota publicada na página da AdC.

O Grupo Sousa Investimentos, SGPS é a 'holding' do grupo marítimo-portuário, de logística e energia que está sediado na Madeira.

Detém empresas armadoras, empresas de operação portuária e de camionagem, agentes de navegação, transitários, logística e armazéns, estando ainda presente nos setores da logística de gás natural, da produção de energia e do turismo.

A Alcotrans - Agentes Transitários é uma empresa de agência transitária que presta serviços de transporte de mercadorias por via marítima, terrestre e aérea no espaço europeu.

Por seu turno, a FJRL -- Logística de Transportes presta serviços de agente transitário, em colaboração com a Alcotrans.

A AdC tomou a decisão de não oposição em articulação com a AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a entidade reguladora setorial.