PS avança com comissão de inquérito se ministro não esclarecer questões até Setembro

O PS avançará com uma comissão parlamentar de inquérito se o ministro da Educação não responder satisfatoriamente até ao início de setembro a um conjunto de questões sobre o processo de digitalização dos exames nacionais.

Esta iniciativa foi referida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, adiantando que essa comissão parlamentar de inquérito, se arrancar no início da próxima sessão legislativa, será após a conclusão do período de candidaturas para acesso ao ensino superior.

Eurico Brilhante Dias disse que as questões do PS são hoje enviadas ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e devem ser respondidas até ao início de setembro.

De acordo com o líder parlamentar do PS, "só quando todos os instrumentos de escrutínio do Governo se encontrarem esgotados" e -- salientou -- "só após a conclusão do processo de candidaturas para o acesso ao Ensino Superior" é que os socialistas admitem avançar com a comissão parlamentar de inquérito.

Interrogado se o PS pretende avançar para essa comissão parlamentar de inquérito de forma potestativa - ou seja, de forma a forçar a sua realização -, Eurico Brilhante Dias respondeu que, neste momento, não lhe parece que seja necessário recorrer a esse mecanismo regimental. Confia que haverá uma maioria parlamentar favorável à realização dessa comissão parlamentar de inquérito.

Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias frisou que deve ser realizada uma auditoria externa ao Ministério da Educação sobre o que se passou nos exames nacionais