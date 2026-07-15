A sugestão, feita em tom de humor pelo proprietário da Quinta do Serrado, de que a beleza da Madeira “merecia ser taxada” não ficou sem resposta. Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião para reafirmar a política fiscal do Governo Regional, assumindo-se como liberal e garantindo que a Madeira continuará a apostar em impostos baixos para atrair investimento.

“Queria dizer-lhe que eu não sou socialista, nunca sofri dessa doença. Portanto, pode estar descansado. Hoje, a Madeira tem os impostos mais baixos de Portugal e não os vou aumentar. A tendência é precisamente o contrário: é baixá-los”, afirmou o presidente do Governo Regional, arrancando aplausos entre os presentes.

Albuquerque justificou esta opção com a sua visão económica. “Quando os impostos são baixos, há mais investimento, mais empregabilidade, aumenta o rendimento das pessoas e das empresas, gasta-se mais dinheiro e toda a gente ganha. O ciclo económico torna-se positivo”, sustentou.

"A beleza da Madeira devia ser taxada" Foi desta forma, em tom de brincadeira, que o proprietário da Quinta do Serrado, Ireneusz Migas, arrancou sorrisos durante a cerimónia de inauguração da propriedade, em Câmara de Lobos, perante o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal, e dezenas de convidados.

Dirigindo-se directamente ao investidor polaco, recordou ainda as vantagens fiscais da Região para quem escolhe viver e investir na Madeira. “Se vier residir para aqui e pagar IRS, paga muito menos do que na Polónia e cerca de menos 30% do que no continente. As empresas também beneficiam de uma carga fiscal inferior e aqui não se aplica derrama”, sublinhou, lançando o desafio para futuros investimentos turísticos na Região.

Na intervenção, o governante enalteceu igualmente a recuperação da Quinta do Serrado, considerando tratar-se de “um investimento muito bem-vindo” que valoriza o património de Câmara de Lobos e da Madeira.

O governante destacou que a reabilitação preservou três elementos fundamentais do património da propriedade, a vinha, instalada em socalcos tradicionais, a capela, entretanto recuperada, e a própria casa senhorial.

“Esta recuperação prestigia o concelho e a Região. A vinha é magnífica. Não sei quem lhe deu o conselho de plantar estas castas, mas foi uma excelente opção. A capela está muito bem recuperada e a quinta também”, afirmou.

Na mesma intervenção, destacou a evolução de Câmara de Lobos, que classificou como “uma das jóias do turismo madeirense”, elogiando a frente-mar, o centro histórico, as freguesias e a hospitalidade da população, deixando também uma palavra de confiança aos investidores: “Estamos aqui para ajudar quem quer investir na Madeira”, concluiu deixando elogios ao actual executivo de Celso Bettencourt.