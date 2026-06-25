Renault avança com 800 rescisões voluntárias em França até 2027

A Renault anunciou ontem um plano de 800 rescisões voluntárias até 2027, que vai afetar engenheiros, sobretudo, na região Île-de-France, uma medida que faz parte do seu processo de reorganização.

O grupo conta com 5.500 engenheiros em França e quer avançar com 800 rescisões voluntárias até ao final de 2027, conforme anunciou hoje, em conferência de imprensa.

A Renault disse ainda que pretende contratar permanentemente entre 150 a 200 novos engenheiros.