Cruzeiros 2027
Do Mediterrâneo ao Norte da Europa
A Intertours sugere-lhe alguns dos itinerários recentemente disponibilizados pela Costa Cruzeiros para 2027. Cruzando o Mediterrâneo desde a Grécia, passando pelo encanto do Adriático, continuando pela dolce vita da costa italiana até aos fiordes majestosos do Norte da Europa.
Qual será a sua escolha?
Itália, França, Espanha – 7 dias
Navio: Costa Smeralda
Embarque/desembarque: Génova
Partidas: 9 de Abril de 2027
Itinerário: Génova / Portofino, Marselha, Barcelona,
Cagliari, Nápoles, Civitavecchia / Roma, Génova / Portofino
Preço por pessoa em camarote duplo: 912€
Alemanha, Dinamarca, Noruega – 7 dias
Navio: Costa Diadema
Embarque/desembarque: Kiel
Partidas: 30 de Abril de 2027
Itinerário: Kiel, Copenhaga, Flam, Bergen, Aarhus, Kiel
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 013€
Itália, França, Espanha, Ilhas Baleares – 7 dias
Navio: Costa Toscana
Embarque/desembarque: Civitavecchia / Roma
Partidas: 14 de Maio de 2027
Itinerário: Civitavecchia / Roma, Savona, Marselha,
Barcelona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia / Roma
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 023€
Itália, Grécia – 7 dias
Navio: Costa Deliziosa
Embarque/desembarque: Marghera / Veneza
Partida: 15 de Maio de 2027
Itinerário: Marghera / Veneza, Bari, Thira / Santorini,
Mykonos, Argostoli / Cefalónia, Marghera/Veneza
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 252€
Os valores apresentados são por pessoa em cabine dupla interior e incluem pensão completa, taxas portuárias, taxas de serviço e Seguro Early Booking.
Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.
Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]
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