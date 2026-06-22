Cruzeiros 2027

A Intertours sugere-lhe alguns dos itinerários recentemente disponibilizados pela Costa Cruzeiros para 2027. Cruzando o Mediterrâneo desde a Grécia, passando pelo encanto do Adriático, continuando pela dolce vita da costa italiana até aos fiordes majestosos do Norte da Europa.

Qual será a sua escolha?

Itália, França, Espanha – 7 dias

Navio: Costa Smeralda

Embarque/desembarque: Génova

Partidas: 9 de Abril de 2027

Itinerário: Génova / Portofino, Marselha, Barcelona, Cagliari, Nápoles, Civitavecchia / Roma, Génova / Portofino

Preço por pessoa em camarote duplo: 912€

Alemanha, Dinamarca, Noruega – 7 dias

Navio: Costa Diadema

Embarque/desembarque: Kiel

Partidas: 30 de Abril de 2027

Itinerário: Kiel, Copenhaga, Flam, Bergen, Aarhus, Kiel

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 013€

Itália, França, Espanha, Ilhas Baleares – 7 dias

Navio: Costa Toscana

Embarque/desembarque: Civitavecchia / Roma

Partidas: 14 de Maio de 2027

Itinerário: Civitavecchia / Roma, Savona, Marselha, Barcelona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia / Roma

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 023€

Itália, Grécia – 7 dias

Navio: Costa Deliziosa

Embarque/desembarque: Marghera / Veneza

Partida: 15 de Maio de 2027

Itinerário: Marghera / Veneza, Bari, Thira / Santorini, Mykonos, Argostoli / Cefalónia, Marghera/Veneza

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 252€

Os valores apresentados são por pessoa em cabine dupla interior e incluem pensão completa, taxas portuárias, taxas de serviço e Seguro Early Booking.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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