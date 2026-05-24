Os acontecimentos mais recentes em São Vicente trouxeram momentos de reflexão, preocupação e diferentes sentimentos à nossa comunidade. Em períodos mais exigentes, é natural que surjam opiniões distintas, dúvidas e alguma inquietação. Faz parte da vida democrática e da realidade de qualquer concelho. Mas, muitas vezes, não são as dificuldades que mais nos definem; são as escolhas que fazemos perante elas.

São Vicente sempre foi uma terra de gente trabalhadora, resiliente e profundamente ligada aos valores da união, da solidariedade e do respeito. Ao longo da nossa história, foram esses princípios que permitiram ultrapassar desafios e construir um concelho com identidade própria, orgulho nas suas raízes e confiança no futuro.

Enquanto Presidente da Câmara Municipal, mantenho a mesma convicção de sempre: trabalhar diariamente pelo bem-estar das pessoas, da estabilidade do concelho e da criação de melhores condições para todos os que aqui vivem, trabalham e investem. Acredito numa política próxima das pessoas, feita de diálogo, de responsabilidade e de serenidade.

Os problemas não se resolvem com divisões nem com conflitos permanentes. Resolvem-se com trabalho, capacidade de ouvir e espírito construtivo. O nosso compromisso deve estar acima de qualquer circunstância e deve continuar a ser, antes de tudo, com São Vicente e com a qualidade de vida das suas famílias.

Temos procurado desenvolver o concelho em áreas essenciais, desde a valorização das nossas freguesias ao apoio social, da cultura ao desporto, do turismo à melhoria das condições para quem escolhe viver, trabalhar e investir no nosso território. Há ainda muito por fazer, como sempre haverá, mas também é justo reconhecer aquilo que já foi alcançado através do esforço, dedicação e sentido de missão de muitas pessoas.

Acredito profundamente no futuro de São Vicente. Temos recursos únicos, tradições que nos orgulham e, acima de tudo, pessoas com enorme capacidade de superação. O futuro constrói-se com estabilidade, respeito mútuo e sentido de responsabilidade.

A política deve servir as pessoas e não o contrário. E essa continuará a ser a escolha que orienta o meu trabalho: servir São Vicente com humildade, responsabilidade e dedicação.

Porque quando colocamos o bem comum em primeiro lugar, ganha São Vicente, ganha o futuro, ganhamos todos.