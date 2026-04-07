Trump ameaça que "uma civilização inteira morrerá esta noite"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje que "uma civilização inteira morrerá esta noite" se o regime iraniano não reabrir o Estreito de Ormuz, poucas horas antes do final do seu ultimato.

"Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais voltar", disse numa mensagem publicada nas redes sociais, referindo que as próximas horas vão testemunhar "um dos momentos mais importantes" da História mundial.

"Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá", afirmou Trump.

O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para que o regime islâmico volte a deixar passar todos os petroleiros no Estreito de Ormuz até às 20:00 de hoje em Washington (01:00 de quarta-feira em Lisboa).

Na segunda-feira, Trump ameaçou mandar destruir "em quatro horas" a totalidade das pontes e centrais elétricas do Irão, caso o ultimato não seja atendido.

"Temos um plano, graças ao poder das nossas forças armadas, que prevê que todas as pontes do Irão sejam destruídas até à meia-noite de amanhã [hoje], que todas as centrais elétricas do Irão fiquem fora de serviço (...) e nunca mais possam ser utilizadas", afirmou.

Na mensagem que publicou hoje nas redes sociais, Donald Trump admitiu ainda esperar que a sua ameaça seja levada a sério e cumpridas as suas ordens.

"Agora que temos uma mudança de regime [no Irão] completa e total, onde prevalecem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer. Quem sabe?", questionou.

"Vamos descobrir esta noite num dos momentos mais importantes da longa e complexa História do mundo", adiantou, acrescentando que "47 anos de extorsão, corrupção e morte vão finalmente chegar ao fim", referindo-se ao período desde a Revolução Islâmica do Irão, em 1979.

"Que Deus abençoe o grande povo do Irão", concluiu.

As autoridades iranianas recusaram na segunda-feira quaisquer negociações com os Estados Unidos sob ameaça do Presidente.

De acordo com o portal de notícias norte-americano Axios, os Estados Unidos, o Irão e um grupo de mediadores regionais estão a discutir os termos de um possível cessar-fogo de 45 dias que poderá levar ao fim definitivo da guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Segundo o portal, as conversações, que estão a ser conduzidas por mediadores paquistaneses, egípcios e turcos, mas também através de mensagens de texto trocadas entre o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, incluem a reabertura completa do Estreito de Ormuz e uma solução para o urânio altamente enriquecido do Irão.

O Irão já tinha avançado anteriormente que pretende manter o controlo do estreito mesmo depois da guerra e que está a preparar uma lei para impor um sistema de portagem aos navios que o queiram atravessar.