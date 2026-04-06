Guarda Revolucionária anuncia morte do chefe dos serviços de informação

Novos ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos da América (EUA) e Israel causaram hoje pelo menos 25 mortos, incluindo o chefe dos serviços de informação da Guarda Revolucionária, segundo esta mesma força militar.

"O comandante-geral Majid Khademi, (...) chefe da Organização de Inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica, tornou-se um mártir no ataque terrorista criminoso perpetrado pelo inimigo americano-sionista (...) na madrugada de hoje", lê-se em comunicado partilhado na plataforma Telegram.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, confirmou a morte daquele responsável militar iraniano, criticando os ataques de Teerão contra civis, ao passo que Israel está a eliminar "os líderes terroristas".

"Os líderes do Irão vivem com a sensação de serem alvos. Continuaremos a caçá-los um por um", ameaçou, acrescentando que os ataques também danificaram complexos industriais siderúrgicos e petroquímicos iranianos.

O Irão respondeu com disparos de mísseis contra Israel e seus vizinhos árabes do golfo Pérsico, a um dia do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que Teerão reabrisse o estreito de Ormuz, por onde passava, antes da guerra iniciada em 28 de fevereiro, um quinto do petróleo e gás mundiais.

Na capital da República Islâmica, ouviram-se explosões e aviões de caça a jato em voos rasantes. Densas colunas de fumo viram-se perto da praça Azadi, depois de um ataque aéreo atingir o 'campus' da Universidade de Tecnologia Sharif.