Palheiro Golf recebe nova edição do torneio PKF/Orca Praia este sábado

O Palheiro Golf recebe, no próximo sábado, 25 de Abril, a 8.ª edição do Torneio PKF/Orca Praia, que contará com a participação e 82 jogadores.

A prova será disputada na modalidade 'Stableford Net', com saídas a partir das 8h30, reunindo participantes de vários clubes num evento que combina competição e convívio.

A iniciativa é promovida pela PKF Portugal, integrada na rede internacional PKF International, e conta com o apoio do Hotel Orca Praia, parceiro na vertente turística.

"Este evento é mais do que uma competição. É uma oportunidade de promovermos hábitos saudáveis, fortalecer relações e contribuir para a dinamização do golfe na Madeira", sublinha Roberto Figueira, em representação da PKF.

Segundo os organizadores, o torneio pretende promover a prática do golfe e estilos de vida saudáveis, ao mesmo tempo que reforça a atractividade da Madeira para eventos desportivos.

A iniciativa consolida-se, assim, no calendário regional, aliando desporto, turismo e tecido empresarial.