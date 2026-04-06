Rússia alega que ataque de Kiev danificou terminal CPC no Mar Negro

A Rússia afirmou hoje que um ataque ucraniano ao porto russo de Novorossiisk, no Mar Negro, danificou o terminal do Caspian Pipeline Consortium (CPC), participado por petrolíferas norte-americanas, que não confirmaram a alegação.

O Ministério da Defesa russo afirmou em comunicado que disparos de 'drones' causaram, na noite de domingo para segunda-feira, o incêndio de quatro reservatórios do terminal do CPC e danificaram um oleoduto, bem como um cais de carga.

O ministério afirmou que Kiev procurava, por esta via, provocar "uma desestabilização do mercado mundial de hidrocarbonetos e a interrupção das entregas de produtos petrolíferos aos consumidores europeus".

Este terminal permite exportar petróleo transportado pelo oleoduto explorado pela CPC, consideraso um dos mais importantes do mundo, que parte dos campos petrolíferos do Cazaquistão, atravessando a Rússia em direção ao Mar Negro.

A CPC, até ao momento, não reagiu nem confirmou as declarações de Moscovo.

Entre os acionistas da CPC contam-se as gigantes petrolíferas americanas Chevron e ExxonMobil.

Sem mencionar a CPC, os serviços de segurança ucranianos (SBU) afirmaram hoje ter atacado, em conjunto com unidades das forças armadas, o terminal petrolífero de Cheskharis, também situado no porto de Novorossiisk.

Segundo esta fonte, o local de Cheskharis é "um dos mais importantes complexos de transbordo de petróleo e produtos petrolíferos do sul da Rússia".

O SBU afirmou que este ataque danificou, nomeadamente, "seis dos sete postos de carga e descarga de petróleo", um "bloco de junção da rede de oleodutos" e provocou incêndios de grande magnitude no local.

Um responsável militar ucraniano afirmou também hoje que um ataque com um 'drone' atingiu uma fragata russa no porto de Novorossiysk.

Segundo Robert Brovdi, conhecido como Madyar, a embarcação visada foi a fragata Almirante Grigorovich, capaz de transportar e lançar oito mísseis de cruzeiro e 24 mísseis antiaéreos.

Brovdi divulgou ainda um vídeo captado pelo 'drone' que terá atingido a embarcação, referindo que a extensão dos danos está ainda em fase de avaliação.

No final de novembro, ataques com 'drones' navais, atribuídos à Ucrânia, tinham danificado gravemente o terminal do CPC.

O Ministério da Energia do Cazaquistão denunciou então um ataque "inaceitável" que criava "riscos para a segurança energética mundial".

Em março, um petroleiro grego foi atingido, segundo o seu proprietário, enquanto se encontrava na fronteira das águas territoriais russas, à espera de instruções para se dirigir ao CPC de Novorossiisk.

Em janeiro, a Grécia também condenou um ataque com 'drones' contra dois petroleiros gregos atingidos perto desse porto, sem sofrerem danos significativos.

O exército ucraniano ataca regularmente navios da 'frota fantasma' russa utilizada por Moscovo para contornar as sanções ocidentais, bem como instalações petrolíferas na Rússia, a fim de afetar as receitas dos hidrocarbonetos que permitem a Moscovo financiar o seu esforço de guerra.

A Ucrânia apresentou uma proposta à Rússia, através de mediadores norte-americanos, de um cessar-fogo nos ataques contra as infraestruturas energéticas de ambos os países, anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Se a Rússia estiver disposta a parar de atacar o nosso setor energético, nós também estaremos. E esta nossa proposta - transmitida através dos americanos - já foi comunicada à Rússia", afirmou Zelensky no seu pronunciamento diário.

A iniciativa do líder ucraniano ocorre depois de Moscovo ter recusado uma proposta anterior de uma trégua durante o período da Páscoa Ortodoxa.