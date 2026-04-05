Chuvas causam 15 mortos, 14 feridos e cinco desaparecidos em Benguela e Luanda

Pelo menos 15 pessoas morreram, 14 ficaram feridas e cinco estão desaparecidas devido às chuvas intensas que atingiram as províncias angolanas de Benguela e Luanda nos últimos dois dias, disseram hoje as autoridades angolanas.

Na província de Benguela, o balanço preliminar aponta para 12 mortos, 10 feridos e dois desaparecidos, além de 46 casas desabadas e 19 danificadas, de acordo com um levantamento efetuado esta manhã.

O município da Catumbela concentra a maioria das vítimas mortais, com 10 mortos nas localidades de Cambambi, Cambuta, Vicundo e Poly, além de cinco feridos e duas casas desabadas.

No Lobito, registaram-se dois mortos, um ferido e dois desaparecidos, bem como danos em habitações. Um autocarro do Hospital Geral de Benguela, que transportava sete pessoas, caiu numa vala de drenagem no bairro do Liro, tendo todos os ocupantes sido socorridos.

No município de Benguela, além de 40 casas destruídas e 15 danificadas, registaram-se inundações generalizadas que afetaram residências, comércio e vias de acesso.

A circulação rodoviária foi igualmente condicionada.

Já na província de Luanda, as autoridades registaram três mortos por afogamento, dois no município dos Mulenvos e um em Cacuaco, além de cerca de 4.180 habitações inundadas.

O município de Talatona foi o mais afetado, com cerca de 3.000 casas inundadas, seguido do Kilamba Kiaxi, com 1.100 habitações atingidas. Foram ainda registadas inundações em zonas comerciais e em infraestruturas como o Estádio 11 de Novembro.

As chuvas provocaram também a queda de árvores, postes elétricos e o transbordo de bacias de retenção, além de deixarem várias ruas intransitáveis em diferentes pontos da capital.

Segundo os serviços de Proteção Civil e Bombeiros angolanos, as equipas continuam no terreno em operações de socorro, assistência às populações e levantamento de dados, que permanecem em atualização.