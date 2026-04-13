- "Salários voltaram a ficar mais colados ao mínimo"

Bom dia. A maioria das convenções colectivas de trabalho continuam ajustar salários pelo mínimo e isso é tem ade manchete de um dos jornais nacionais desta segunda-feira, 13 de Abril de 2026. Mas há muitas mais notícias nos jornais, como pode ler no resumo em baixo.

No Correio da Manhã:

- "Nenonazi do Sporting condenado no Brasil. Ultra com ligações a extremistas americanos"

- "Benfica 2 Nacional 0. Benfica vence antes do dérbi"

- "Estoril 1 FC Porto 3. Azuis-e-brancos passam teste decisivo"

- "Médio Oriente. Trump bloqueia estreito de Ormuz"

- "Governo atacado. Críticas à intenção de vigiar redes e jornalistas"

- "Mortes na estrada disparam 36%"

- "Irmãos. Super Dragões traficavam em casa da mãe"

- "Brasileira. Manda matar marido e pede asilo a Portugal"

- "Eleições na Hungria. Magyar derrota Orbán"

- "Vidas. Livro lança rumores sobre sexualidade do Rei de Espanha"

No Público:

- "Um quinto dos arguidos por violação tem menos de 20 anos de idade"

- "Eleições na Hungria. Na hora H, os húngaros escolheram Péter Magyar"

- "Médio Oriente. Donald Trump envia Marinha para o estreito de Ormuz"

- "Banca. Venda do Novo Banco não anula contestação do BCP em tribunal"

- "Dois anos de Governo. Montenegro promete escolher 'as pessoas'"

- "1959-2026. Diogo Ramada Curto nunca se fechou na história"

- "Lisboa. No cancioneiro de Benfica, não se canta apenas, conta-se também a música de rua"

- "Literatura em Viagem. Da China de Mao ao crime islandês: o mundo passou por Matosinhos"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses ajustam férias de verão com medo da guerra e dos preços"

- "Estoril 1-3 F. C. Porto. Coração quente"

- "Benfica 2-0 Nacional. Águia agressiva e com fome de golo antes do clássico"

- "Hungria. Europa diz adeus a Viktor Orbán"

- "Limbo legal permite publicidade às bolsas de nicotina"

- "Penafiel. Condenado a 12 anos por atacar antiga namorada com ácido"

- "Violência. Homem suspeito de abandonar mulher inconsciente na A8"

- "Póvoa de Lanhoso. Botão ao pescoço ajuda a salvar vidas de idosos"

- "Entrevista. 'Se metro chegar a Ermesinde e Alfena terá 60 mil utilizadores'. Paulo Esteves Ferreira, presidente da Câmara de Valongo"

No Diário de Notícias:

- "Falta de condições na urgência geral do Santa Maria levou à demissão das chefias"

- "Hungria. Péter Magyar vence eleições e acaba com 16 anos de governos de Viktor Orbán"

- "Crise. Petróleo afundou 9% na semana passada, mas alívio nas bombas não chega a 2%"

- "Parlamento. Chega reforça influência na Justiça e na Segurança"

- "Educação. Sono. Aulas às 8h da manhã são contraindicadas para o cérebro dos adolescentes"

- "Mundo. Christophe Prochasson. 'Não se combatem os fascistas nas ruas, combatem-se com políticas que respondam às exigências do povo'"

- "DN Brasil. Marlos Gonçalves [CEO da Piquet Realty Portugal]: Bancos portugueses 'adoram o nosso Imposto de Renda'"

- "Arte. Instalações para ver, ler e ouvir conduzidas pela 'batuta invisível' de João Penalva"

- "Benfica. Prestianni foi a troca crucial para o Benfica regressar às vitórias"

- "Distribuição de jornais. Global Media admite recorrer à Justiça para impedir eventual utilização da base de clientes da Notícias Direct"

No Negócios:

- "Salários voltaram a ficar mais colados ao mínimo"

- "Conversa Capital. Paulo Sousa. 'Estimamos quebras de 40 milhões' no jogo por causa da guerra. Provedor da Santa Casa da Misericórdia quer limpar 105 milhões de prejuízos da pandemia este ano"

- "Investidor privado. Atestar o carro custa mais, mas ainda há formas de poupar"

- "Jerónimo Martins triplica provisões para processos judiciais em curso"

- "Guerra no Irão. Há cinco matérias-primas que ditam o custo de vida"

- "Trump bloqueia Ormuz após fracasso das negociações"

- "Dependência energética cai, mas país continua exposto a choques"

- "Hungria. Péter Magyar tira Orbán do poder 16 anos depois"

No O Jornal Económico:

- "Dinheiro dos emigrantes pesa cada vez menos"

- "EUA batem recorde na venda de gás e petróleo"

- "Orbán, Trump e Putin: os derrotados da eleição húngara"

- "Governo, UGT e patrões: fumo branco ou será o dia da machadada final?"

- "Ameaça. Tarifas de 50% se China apoiar Irão com armas, diz Trump"

- "Há cada vez mais portugueses com casa em Espanha"

- "Alcance dos apoios à floresta levanta dúvidas à CAP"

- "Vera Cruz converte terrenos sem uso em amendoal rentável"

No Record:

- "Benfica 2-0 Nacional. 15 minutos a abrir. Entrada fulgurante mantém águia viva antes do dérbi"

- "Mourinho. 'Não ter Aursnes e Barreiro roça o dramático'. 'Fábio Veríssimo pediu desculpa a Dahl pelo amarelo'"

- "Estoril 1-3 FC Porto. Dragão na linha. Triunfo convincente deixa título mais perto"

- "Farioli. 'Arbitragem? As imagens do fim de semana são mais uma vez claras'"

- "Alverca 3-1 Casa Pia"

- "Sp. Braga 1-0 Arouca"

- "Sporting. Varandas desafia Villas-Boas. Revela que homólogo portista assumiu problemas do clube com a justiça"

- "'Que diga publicamente que o Apito Dourado é uma vergonha'. 'Há um que agrediu e outro que foi agredido. O Sporting não começou nada disto' [Varandas]"

- "Saiu por gestão na Amadora. Tudo ok com Fresneda"

- "Atinge marca histórica em Londres. Trincão 200 vezes leão"

No O Jogo:

- "Estoril 1-3 FC Porto. Siga para bingo. Caminho mais aberto para o título com resposta categórica e vitória expressiva na Linha"

- "Pietuszewski saiu zangado e teve de ouvir de Bednarek e do técnico"

- "Francesco Farioli: 'Ritmo, fome e espírito fizeram a diferença'"

- "Benfica 2-0 Nacional. Depressa e bem. Prestianni brilha com duas assistências e águias resolvem cedo o problema"

- "José Mourinho: 'Não ter Aursnes e Barreiro roça o drama'"

- "Pavlidis admite sair no final da época"

- "Sporting. 'Sinto uma inação de quem dirige o desporto no país'. Varandas volta a visar Villas-Boas e deixa mais críticas no ar"

- "Bragança já é o médio com melhor pontaria"

- "Braga 1-0 Arouca. Paulada num jogo morno"

- "Alverca 3-1 Casa Pia"

E no A Bola:

- "Sempre a abrir, FC Porto e Benfica com resposta rápida a resultados negativos"

- "Estoril 1-3 FC Porto"

- "Vitórias claras após empates com Famalicão e Casa Pia"

- "Benfica 2-0 Nacional"

- "Nórdicos em destaque, como tem sido hábito"

- "Jogos resolvidos bem cedo na Luz e na Amadora"

- "Classificação: 1.º FC Porto. 76. 2.º Sporting 71. 3.º Benfica. 69"

- "Europeu de trampolins. Oito medalhas, um campeão e uma prata em disciplina olímpica"

- "Sporting. Fresneda e João Simões em dúvida para Londres"

- "Frederico Varandas volta a desafiar André Villas-Boas"

- "SC Braga 1-0 Arouca"

- "Alverca 3-1 Casa Pia"

- "Liga Portugal 2. Marítimo a dois pontos do regresso à Liga"

- "Inglaterra. City bate Chelsea e Bernardo Silva é o português com mais jogos na Premier"

- "Europeu de Trampolins. Oito medalhas, um campeão e uma prata em disciplina olímpica"