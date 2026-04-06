Benfica tenta ficar a cinco pontos da liderança na visita ao Casa Pia

O Benfica procura hoje somar a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 28.ª jornada, e aproveitar o empate do FC Porto na receção ao Famalicão.

No local onde sofreram a última derrota para a I Liga -- por 3-1, em 25 de janeiro de 2025, ainda sob o comando de Bruno Lage --, há 42 jogos, os 'encarnados' tentam capitalizar o deslize dos 'azuis e brancos' para ficarem a cinco pontos da liderança, à semelhança do Sporting, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso.

A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20:45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.

O Casa Pia procura deixarem os últimos lugares da classificação: ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de play-off, com 24 pontos (e menos dois jogos), agora a um do Nacional.

Antes do jogo que encerra a ronda, o Arouca, 12.º, com 29 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com 37, num encontro marcado para as 18:45.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 abr

Gil Vicente - AVS, 3-0

Vitória de Guimarães - Tondela, 5-0

Sporting - Santa Clara, 4-2

- Sábado, 04 abr

Nacional - Estrela da Amadora, 2-0

Rio Ave - Alverca, 1-2

Moreirense - Sporting de Braga, 0-1

FC Porto - Famalicão, 2-2

- Segunda-feira, 06 abr

Arouca - Estoril Praia, 18:45

Casa Pia - Benfica, 20:45