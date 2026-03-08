ONG venezuelana confirma libertação de 670 presos políticos desde Janeiro

Pelo menos 670 presos políticos na Venezuela foram libertados nos dois últimos meses, desde que as autoridades anunciaram a libertação de um "número significativo" de pessoas, revelou hoje a organização não governamental (ONG) Foro Penal.

Numa publicação no X, o diretor-presidente daquela ONG, Alfredo Romero, revelou que entre 8 de janeiro e 8 de março foram libertados mais de 600 presos políticos.

Romero Alfredo não especificou quantos destes casos significam uma liberdade plena e quantos são aqueles que continuam sujeitos a processos judiciais e a medidas cautelares, como comparecer perante os tribunais ou não poder sair do país.

A EFE acrescenta que o representante da ONG também não especificou o número de libertações concedidas no âmbito da aprovação da Lei da Amnistia em fevereiro.

Na sexta-feira, as autoridades informaram que 7.654 pessoas tinham sido abrangidas pela Lei de Amnistia: 247 estavam detidas e 7.407 tinham medidas cautelares.

A Lei da Amnistia contempla um período de 27 anos, desde 1999, quando o chavismo chegou ao poder, até fevereiro desde ano.

O objetivo é libertar centenas de presos políticos detidos desde 1999.

O Fórum Penal contabilizava 526 presos políticos na Venezuela até a última segunda-feira, embora o governo negue que haja pessoas presas por motivos políticos e afirme que todas elas cometeram vários crimes.