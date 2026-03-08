 DNOTICIAS.PT
ONG confirma libertação de 25 presos políticos em Caracas

Foto EPA

Pelo menos 25 pessoas foram libertadas de uma esquadra da polícia no leste de Caracas, conhecida como Zona 7, informou hoje a organização não-governamental (ONG) Comité pela Liberdade dos Presos Políticos (CLIPP).

Segundo a CLIPP, as libertações na Venezuela decorrem da aprovação de uma Lei de Amnistia que não beneficia todos os presos políticos.

As pessoas foram libertadas entre a noite de sábado e a madrugada de hoje e têm medidas cautelares, como comparecer a cada 30 dias perante os tribunais, conforme detalhou esta organização de familiares de presos políticos, numa publicação na rede social Instagram.

Além disso, especificou a ONG que "todos pertenciam à chamada 'causa dos 43', ligada a uma suposta conspiração para executar uma série de atentados no país".

A ONG revelou que na Zona 7 permanece um grupo de presos políticos acusados de supostamente planear a colocação de explosivos numa praça de Caracas com o objetivo de cometer "atos terroristas".

Pelo menos 15 pessoas foram detidas no âmbito deste caso, informou em agosto de 2025 o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que associou a líder da oposição e Prémio Nobel da Paz 2025, Maria Corina Machado, e os Estados Unidos a este suposto plano.

A ONG Fórum Penal contabilizou 526 presos políticos na Venezuela até a última segunda-feira, embora o governo negue que haja pessoas presas por esses motivos, afirmando que elas cometeram vários crimes.

Na sexta-feira, o Tribunal Legislativo, controlado pelo chavismo, informou que 7.654 pessoas foram beneficiadas pela Lei de Amnistia. Desse total, 247 estavam detidas e 7.407 tinham medidas cautelares.

A amnistia abrange um período de 27 anos, desde 1999 --- quando o chavismo chegou ao poder --- até fevereiro de 2026, mas estabelece que será concedida a pessoas ligadas a 13 "factos" ocorridos em 13 anos diferentes, o que não inclui todos os presos políticos.

O Fórum Penal - que lidera a defesa dos presos políticos - confirmou a libertação de 639 pessoas desde 08 de janeiro, incluindo beneficiários da Lei de Amnistia, informou na sexta-feira o seu diretor presidente, Alfredo Romero.

