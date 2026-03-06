Passos diz que não é candidato "a coisíssima nenhuma" e se vier a ser será por "imperativo de consciência"

O ex-primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho afirmou hoje que não é candidato "a coisíssima nenhuma" e que, se o vier a ser, será apenas por um "imperativo de consciência".

"Não será surpresa para ninguém porque já o tinha declarado publicamente que não sou candidato a coisíssima nenhuma", afirmou o antigo chefe do executivo à entrada para a 4ª edição da Cimeira da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (AEFEP).

Em resposta aos jornalistas, o antigo líder do PSD disse que, de cada vez que fala, é escusado "perder tempo a fazer efabulações" sobre o que é que quer e não quer.

"Porque no dia em que eu me quiser candidatar, eu digo que me quero candidatar e candidato-me. Não faço isso para satisfazer calendários ou por questões de política interna", atirou.

"No dia em que o fizer, se o fizer, há de ser por um imperativo de consciência e por mais nada", acrescentou.

Passos Coelho afirmou que dirá sempre o que pensa sempre que achar que é "oportuno e importante".

"Não sei se aquilo que eu digo incomoda ou não incomoda, aborrece ou não aborrece, não digo nem para incomodar nem para aborrecer, digo o que penso e direi sempre o que penso", frisou.