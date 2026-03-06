Marina para mega-iates construída pelo privado

O Governo Regional quer uma marina para mega-iates dentro da baía do Funchal, José Manuel Rodrigues voltou a sublinhar que é um dos grandes projectos previstos para a Pontinha, a par do aumento em 400 metros do seu molhe, que permitirá mais zona de acostagem e uma melhor operacionalidade do cais 8. A marina será construída pelo privado que ficar com a sua concessão, num modelo que tem sido acarinhado e multiplicado pelo Executivo, adiantou o secretário regional de Economia. O governante espera lançar os dois concursos ainda no decorrer deste mandato.

Esta manhã, à margem da apresentação dos resultados do Projeto de Criação do Port Community System para o Porto do Funchal, José Manuel Rodrigues disse que a modernização dos portos da Madeira e do Porto Santo “é absolutamente essencial” para a Região, tendo o Governo Regional reservado cerca de 12 milhões de euros para a requalificação dos portos do Caniçal, Porto Santo e de cruzeiros do Funchal. “2025 foi o melhor ano de sempre no porto de cruzeiros do Funchal, com um impacto estimado na economia à volta de 62 milhões de euros”.

Sobre a marina a nascer dentro da baía para mega-iates, José Manuel Rodrigues reforçou que não haverá quase investimento público na construção. “Esse investimento será realizado por privados, e esses privados terão a concessão durante um número fixo de anos”.

O concurso será lançado depois dos estudos realizados e em função da localização. “Mas queremos que o projecto avance o mais rápido possível”, acrescentou.