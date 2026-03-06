 DNOTICIAS.PT
Madeira

Marina para mega-iates construída pelo privado

José Manuel Rodrigues destacou os 12 milhões para investimento nos portos

José Manuel Rodrigues participou na apresentação das inovações no Porto do Funchal.
José Manuel Rodrigues participou na apresentação das inovações no Porto do Funchal., Foto DR

O Governo Regional quer uma marina para mega-iates dentro da baía do Funchal, José Manuel Rodrigues voltou a sublinhar que é um dos grandes projectos previstos para a Pontinha, a par do aumento em 400 metros do seu molhe, que permitirá mais zona de acostagem e uma melhor operacionalidade do cais 8. A marina será construída pelo privado que ficar com a sua concessão, num modelo que tem sido acarinhado e multiplicado pelo Executivo, adiantou o secretário regional de Economia. O governante espera lançar os dois concursos ainda no decorrer deste mandato.

Esta manhã, à margem da apresentação dos resultados do Projeto de Criação do Port Community System para o Porto do Funchal, José Manuel Rodrigues disse que a modernização dos portos da Madeira e do Porto Santo “é absolutamente essencial” para a Região, tendo o Governo Regional reservado cerca de 12 milhões de euros para a requalificação dos portos do Caniçal, Porto Santo e de cruzeiros do Funchal. “2025 foi o melhor ano de sempre no porto de cruzeiros do Funchal, com um impacto estimado na economia à volta de 62 milhões de euros”.

Sobre a marina a nascer dentro da baía para mega-iates, José Manuel Rodrigues reforçou que não haverá quase investimento público na construção. “Esse investimento será realizado por privados, e esses privados terão a concessão durante um número fixo de anos”.

O concurso será lançado depois dos estudos realizados e em função da localização. “Mas queremos que o projecto avance o mais rápido possível”, acrescentou.

0
 Comentários