Trump lamenta que Bill Clinton tenha testemunhado sobre Epstein perante congressistas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou hoje desagrado pelo facto de o ex-presidente Bill Clinton ter sido obrigado a depor sobre as ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"Não gosto de o ver a ser interrogado. Mas certamente atacaram-me muito mais", afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

O comentário de Trump surge no dia em que o ex-presidente democrata (1993-2001) prestou depoimento à porta fechada perante uma comissão da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) que investiga o caso do criminoso sexual e pedófilo Jeffrey Epstein, um dia depois de a sua mulher, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, também ter prestado esclarecimentos perante a mesma comissão, dominada por congressistas republicanos.

Congressistas democratas exigiram igualmente que Donald Trump seja chamado a testemunhar sobre eventuais contactos com Epstein, intensificando a disputa política em torno do caso.

Hoje, Bill Clinton reiterou que não presenciou qualquer sinal de abuso e sublinhou que, se tivesse tido conhecimento dos factos, não teria mantido contacto com Epstein.

"Como alguém que cresceu num lar com violência doméstica, não só não teria viajado no seu avião se tivesse a mínima ideia do que ele estava a fazer, como eu próprio o teria denunciado", afirmou.

O ex-chefe de Estado indicou que Epstein ocultou o seu comportamento durante anos e que, quando a confissão de culpa do consultor financeiro veio a público em 2008, já tinha cortado todos os contactos com ele "há muito tempo".

Sublinhando que depôs sob juramento, Bill Clinton afirmou que não iria "especular nem fazer suposições", acrescentando estar preparado para responder às perguntas "com base nos factos que conhece".

Antes de concluir, defendeu a mulher, Hillary Clinton, criticando a comissão por a ter intimado, apesar de, segundo afirmou, ela não ter tido qualquer relação com Epstein.

No testemunho, evocou ainda as vítimas do caso, afirmando estar presente "pelas raparigas e mulheres cujas vidas ele destruiu e que merecem não só justiça, mas também cura".

É a primeira vez que um ex-chefe de Estado norte-americano é obrigado a depor perante uma comissão do Congresso.

Bill Clinton também não foi acusado de qualquer irregularidade, no entanto, os congressistas optaram por debater o que significa responsabilização nos Estados Unidos numa altura em que várias figuras a nível internacional foram destituídas dos respetivos cargos de alto nível por terem mantido ligações a Epstein, mesmo depois de o consultor financeiro e milionário ter sido declarado culpado em 2008 de acusações estaduais na Florida por aliciar uma menor para prostituição.