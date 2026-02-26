Representante do World Creativity Day Portugal encontrou-se com Albuquerque na BTL 2026

Marta Leite Castro, representante do World Creativity Day Portugal (WCD), esteve na abertura da BTL 2026, onde teve a oportunidade de se encontrar com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e com o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Na sua passagem, explicou a mais-valia desta plataforma global que chega, este ano pela primeira vez a Portugal, e que mobiliza "cidades, organizações e cidadãos pela criatividade como motor de desenvolvimento sustentável". O WCD chega a Portugal no dia 21 de Abril com um conceito que tem a missão de contribuir para o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Marta Leite Castro explica: "A Madeira conta com um ecossistema criativo vibrante e em constante crescimento, onde pessoas, projectos e organizações colaboram activamente para afirmar a cultura, estimular a inovação e potenciar o talento local." As palavras de Marta Leite Castro justificam bem a escolha da Madeira e da cidade do Funchal como primeira cidade anunciada para o WCD.

O maior festival colaborativo de criatividade do Mundo, que tem a missão de incentivar a criação de soluções nas áreas da educação, da economia, da cultura e da sustentabilidade, e que Marta Leite Castro trouxe para Portugal, abre a porta a um movimento com potencial para fazer uma grande diferença. O impacto medido pela iniciativa, originalmente criada por Lucas Foster, fala por si: o WCD já alcançou mais de 150 mil pessoas no Brasil. Trata-se de uma iniciativa alinhada com o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, oficialmente reconhecido pela ONU em 2017 e integrado nos esforços para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Trazida a Portugal pelas mãos da comunicadora e embaixadora do WCD há dois anos, a iniciativa tem na Madeira a primeira região nacional anunciada para o evento de 21 de Abril. A iniciativa assume-se como uma plataforma de coligação entre municípios, escolas, empresas, criativos e cidadãos, promovendo a colaboração, o pensamento criativo e o impacto positivo nas comunidades.

Conforme explica Marta Leite Castro ao DIÁRIO, a concretização do WCD na Madeira ficará a cargo de Sérgio Nóbrega.

Com esta adesão ao WCD, a Madeira posiciona-se assim na linha da frente da economia criativa nacional, reforçando o compromisso com a inovação, a criatividade, o desenvolvimento sustentável, a coesão territorial e a valorização do talento local.

O evento contará com o apoio da presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, do Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, da Startup Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e da Associação das Indústrias Criativas, tendo o DIÁRIO e a TSF-Madeira como parceiros 'media' oficiais.