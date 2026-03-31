Vânia Jesus viabiliza correcções ao Subsídio Social de Mobilidade

A deputada Vânia Jesus, eleita pelo PSD-Madeira à Assembleia da República, votou favoravelmente, em sede de especialidade na Comissão de Mobilidade da Assembleia da República, as propostas de alteração ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM) que pretendem corrigir as "injustiças" e beneficiar os madeirenses.

Uma nota enviada pelo partido refere que Vânia Jesus assumiu uma "posição coerente, apoiando soluções que eliminam constrangimentos recentemente introduzidos, como a exigência de inexistência de dívida e a limitação das viagens ao regime 'one way'".

Apesar de discordar da opção do PS, com o apoio do Chega, de dividir o processo legislativo em momentos distintos, o que, no seu entender, prejudica a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Madeira, Vânia Jesus sublinhou que o essencial foi garantir, nesta fase decisiva, a aprovação de medidas favoráveis à Região Autónoma da Madeira.

“Votei em nome dos deputados do PSD eleitos pela Madeira nas soluções que consideramos beneficiar os madeirenses”, disse.

A deputada reiterou ainda que para os deputados do PSD eleitos pela Madeira a proposta mais consolidada e estruturada foi a apresentada e aprovada pela Assembleia Legislativa da Madeira e viabilizada também na generalidade no parlamento nacional e cuja votação na especialidade ocorrerá no próximo dia 8 de Abril, em conjunto com a da Assembleia Legislativa dos Açores e um Projecto de Lei do Chega.