Deputado do Chega na Assembleia da República chama a si alterações ao Subsídio de Mobilidade

O depuado do Chega eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República chama a si, em comunicado, algumas das alterações ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM) que diz terem sido aprovadas esta terça-feira na reunião da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.

De acordo com Francisco Gomes, foram sete as "alterações profundas" ao modelo em vigor que foram aprovadas com o contributo dos eleitos pelo partido Chega. As propostas contaram com os votos favoráveis do seu partido e do PS, "formando uma maioria que ultrapassou os votos contra do PSD e CDS", lemos no comunicado remetido esta tarde. As medidas seguem, agora, para votação final em plenário para confirmação definitiva.

Neste conjunto, como já noticiado, destaca-se o fim dos tectos máximo e as novas regras de pagamento. Segundo o parlamentar, "os madeirenses deixam de estar condicionados por tectos artificiais, que só serviam para alimentar a TAP, penalizar quem vive numa região ultraperiférica e afastar os cidadãos das autonomias do seu próprio país".

Além disso, o novo modelo, cuja designação deverá ser alterada para 'Modelo de Continuidade Territorial', abre porta a que os cidadãos passem a pagar apenas o valor fixo no acto da compra. Isto será possível através da inscrição de agências de viagens, clubes e outras entidades numa plataforma dedicada, simplificando o processo financeiro para o passageiro.