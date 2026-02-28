Félix marca e Ronaldo falha penálti no triunfo que mantém Al Nassr na liderança
João Félix marcou hoje um golo na reviravolta do Al Nassr na visita ao Al Fayha de Pedro Emanuel, por 3-1, que permite manter a liderança isolada do campeonato, à 24.ª jornada da liga saudita de futebol.
Com este êxito, o Al Nassr passou a somar 61 pontos, mais dois do que o Al-Ahli, com 59, que havia ganho a meio da semana, por 1-0, em casa do Al-Riyadh.
O desafio nem começou bem para a formação de Jorge Jesus, já que, aos 11 minutos, Cristiano Ronaldo falhou um penálti, atirando ao lado, com a bola a roçar ainda no poste, num dia menos feliz do português, que saiu lesionado já na reta final da partida.
Para piorar o cenário, aos 45+2, um cruzamento na direita foi intercetado por Al Amri, que involuntariamente colocou a bola na sua própria baliza.
Na etapa complementar, aos 71, em contra-ataque, o francês Kingsley Coman cruzou para o senegalês Sadio Mané, que encostou para o empate, ao segundo poste.
João Félix contou com o poste para consumar a reviravolta, aos 80, com o português a participar igualmente no terceiro tento, quando, aos 85 minutos, Abdullah Al Hamdan, que entrou para o lugar do lesionado Ronaldo, tabelou com Félix e fez o definitivo 3-1.