O ‘peso’ da guerra

A escalada da guerra no Médio Oriente evidencia a crescente interdependência entre geopolítica e economia. A instabilidade internacional pressiona os preços da energia e dos combustíveis, com reflexos imediatos nas famílias, nas empresas e nas políticas públicas de cada país.

Portugal sente hoje esse impacto de forma direta. A volatilidade dos mercados energéticos traduz-se em aumentos sucessivos nos custos de transporte, produção e bens essenciais. A guerra pode parecer distante no mapa, mas está presente no posto de abastecimento, na fatura da luz e nas contas das famílias e empresas.

Perante este contexto, o Governo da República tem procurado mitigar efeitos através de respostas coordenadas que combinem diplomacia externa e proteção económica interna. A nível externo, Portugal mantém uma posição prudente: respeito pelo direito internacional, proteção dos civis e reforço do diálogo para travar uma crise que ameaça prolongar-se. No plano interno, aposta na estabilização energética e social.

Entre as medidas adotadas destacam-se as reduções temporárias do ISP e o mecanismo de compensação para subidas acentuadas nos combustíveis, atenuando o impacto imediato sobre os consumidores. No gás doméstico, o programa “Botija Solidária” reforçou o apoio às famílias mais vulneráveis. O gasóleo profissional passou a beneficiar de desconto adicional, aliviando o setor dos transportes. Foram ainda criados instrumentos de estabilização de preços em situações de crise extrema, incluindo contratos de preço fixo, garantias de fornecimento mínimo e proibição de cortes de energia a agregados em dificuldades económicas.

Na Região Autónoma da Madeira, estes efeitos são agravados pela insularidade, que encarece transportes, logística e bens essenciais. O Governo Regional tem procurado compensar essa realidade através do diferencial fiscal no ISP, assegurando preços de combustíveis mais reduzidos do que no continente. Paralelamente, mantém o programa “Gás Solidário”, garantindo apoio direto às famílias de menores rendimentos.

Estas respostas são necessárias, mas só terão impacto duradouro se acompanhadas por uma estratégia consistente de transição energética, centrada na aceleração das energias renováveis e na redução da dependência externa.

A guerra no Médio Oriente demonstra que vivemos numa economia de interdependências globais. Bloqueios em rotas vitais podem redesenhar fluxos energéticos, testar alianças e obrigar os países a rever políticas fiscais e sociais. Portugal não é exceção. Cada decisão política deve articular-se entre níveis regional, nacional e europeu, conciliando resposta imediata com visão estratégica de longo prazo.

Trata-se de uma exigência estratégica, condição de soberania, de segurança e de futuro para o País.