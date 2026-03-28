Militares dos EUA feridos e aviões danificados em ataque a base na Arábia Saudita

Um ataque de mísseis iranianos a uma base aérea na Arábia Saudita feriu hoje vários soldados norte-americanos e danificou aviões ali estacionados, noticiou a agência AP.

Um responsável militar disse à AP sob anonimato que o ataque à Base Aérea Príncipe Sultan durante o dia envolveu um míssil iraniano e 'drones'.

Várias aeronaves de reabastecimento americanas foram danificadas, estando por apurar quantos soldados ficaram feridos e a gravidade dos ferimentos.

Fontes oficiais norte-americanas e árabes disseram ao Wall Street Journal que 10 militares norte-americanos ficaram feridos, dois deles em estado grave.

Anteriormente, foram publicadas em contas nas redes sociais imagens de satélite parecendo mostrar a zona de estacionamento de aeronaves da base saudita, antes e depois do ataque.