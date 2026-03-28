 DNOTICIAS.PT
Guerra no Irão Mundo

Militares dos EUA feridos e aviões danificados em ataque a base na Arábia Saudita

None

Um ataque de mísseis iranianos a uma base aérea na Arábia Saudita feriu hoje vários soldados norte-americanos e danificou aviões ali estacionados, noticiou a agência AP. 

Um responsável militar disse à AP sob anonimato que o ataque à Base Aérea Príncipe Sultan durante o dia envolveu um míssil iraniano e 'drones'. 

Várias aeronaves de reabastecimento americanas foram danificadas, estando por apurar quantos soldados ficaram feridos e a gravidade dos ferimentos. 

Fontes oficiais norte-americanas e árabes disseram ao Wall Street Journal que 10 militares norte-americanos ficaram feridos, dois deles em estado grave. 

Anteriormente, foram publicadas em contas nas redes sociais imagens de satélite parecendo mostrar a zona de estacionamento de aeronaves da base saudita, antes e depois do ataque. 

0
 Comentários