Inspecção-geral investiga quem assistiu a vídeos partilhados de violência policial

A Inspeção-Geral da Administração Interna está a investigar quem assistiu aos vídeos partilhados pelos polícias sobre os alegados casos de tortura e violação na esquadra do Rato, em Lisboa, tendo aberto um processo de inquérito em colaboração com a PSP.

Numa audição hoje no parlamento a pedido do PS, o inspetor-geral indicou também que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu três processos disciplinares sobre este caso.

"Temos três processos disciplinares e temos um processo de inquérito. Esse processo de inquérito está em investigação, juntamente com a polícia, e tem como objeto aquelas situações laterais, designadamente quem assistiu (...) àqueles vídeos perfeitamente horrendos do que se terá passado na esquadra do Rato", disse Pedro Figueiredo.

O inspetor-geral foi ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o caso de violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa, que envolveu dois agentes da Polícia de Segurança Pública atualmente em prisão preventiva.

O responsável destacou que este caso foi participado pela própria PSP, apesar de se ter arrastado "durante tempo de mais" e admitiu que "infelizmente podem" existir mais situações deste género.

"Há um momento em que temos de nos preocupar e temos de fazer algo mais. Falo em termos de forças de segurança, IGAI e Ministério da Administração Interna", disse, avançando que é necessário investir e a IGAI está "em condições de colaborar".

Nesse sentido, defendeu que "há que repensar o modelo da admissão e de formação" nas forças de segurança.