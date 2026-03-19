Começou! Só não sabemos quando, e se, acabará. Será longo? Será breve? Será total ou parcial? Depende dos mentecaptos que comandam os destinos do Mundo.

O conflito mundial começou quando o Putin invadiu a Ucrânia com o objetivo expansionista de reunificar a URSS, mas como um mal nunca vem só, os americanos entregam a América do Norte a Trump, um homem - não sei se lhe chamo homem ou diabo - com serradura no lugar dos miolos, e tudo piorou, embora o mentiroso diga sempre que está melhor. Na certeza porém que se houver guerra nuclear arrisca-se a dividir escombros e fazer negócios com o diabo.

Agora ficaremos a saber se o Irão tem armas nucleares, pois se as tiver não hesitará em provocar o colapso mundial e vamos todos ao encontro das sete virgens no céu. Trump, lá do alto do seu ego e poder militar, nem se apercebeu que ao invadir o Irão está a agitar um ninho de vespas que metem o ferrão em qualquer lado, e mesmo que eles percam este conflito, o Médio Oriente tornar-se-á um viveiro de guerrilheiros fanáticos a desencadear “guerras santas”, como lhe chamam os muçulmanos. Isto não será uma guerra convencional, será uma guerra de fanáticos religiosos armados que não temem a morte. Isto arrisca-se a resvalar para um conflito sem fim à vista que afetará todo o mundo e aqueles que escaparem ao conflito serão atingidos por uma inflação incontrolável num mundo caótico devido ao custo de vida. Já vimos este filme em outros conflitos oriundos desses países. Estou convicto que Trump não hesitou em provocar este conflito com o Irão para desviar as atenções da Imprensa, do caso Epstein e toda a porcaria em que está metido até o pescoço, Trump já deu provas ao Mundo de que não é bom da cabeça, portanto, cabe aos americanos que o elegeram, o dever de eliminar o mal que fizeram, a eles e ao Mundo. Este traste desencadeou três guerras pelo mesmo preço; uma pelas armas, outra pela escassez de alimentos e outra pelo atraso no desenvolvimento mundial. Um néscio sem escrúpulos que não hesitará em usar os EUA e os americanos como trampolim de interesses pessoais e financeiros. Nem se apercebeu que apesar do seu poderio militar, a história já nos ensinou que numa guerra não há vencedores, apenas vencidos. Nada vale a destruição que provoca, o rasto de sangue, dor e mutilações que deixa para trás. Este mentecapto ainda está no tempo do velho ‘Farweste’ americano onde prevalecia a lei das armas e do mais rápido no gatilho. Um homem que já faliu 6 empresas suas, por processos fraudulentos, não hesitará em falir o Mundo se isso estiver na sua mão.

O Mundo habituou-se à paz pensando que os conflitos armados haviam terminado após a 2.ª guerra mundial, porém, bastou aparecer dois insanos poderosos e todos entramos em modo de alerta, uns sucumbindo ao fogo das armas, outros morrendo de frio e outros de fome, provocada por guerras criminosas. Não, não estou a exagerar, um conflito armado ou financeiro no Polo Norte, com esta globalização, repercute-se imediatamente no Polo Sul.

Os que, tal como eu, ingenuamente, acreditaram ser um disparate gastar milhões em armamento nuclear, hoje somos obrigados a aceitar que o nuclear é um dissuasor para os governantes loucos, expansionistas e gananciosos. Se fosse apenas os EUA e a Rússia a possuir armas nucleares, eles já teriam subjugados todos os outros aos seus caprichos. Isso ainda não aconteceu porque já muitos países possuem o nuclear e os que não tem, serão obrigados a obtê-lo para defender a população e as suas fronteiras, dos predadores. Nunca pensei que o mundo teria que recorrer às armas para defender a paz.

No meu artigo de opinião de novembro 2005 “O polícia do Mundo” falei numa nova ordem mundial à base de ditadores ricos e poderosos e o contexto atual geopolítico aponta para tal, uma vez que Putin e Trump estão alinhados pelo mesmo diapasão, têm poder militar, geoestratégico e financeiro, podem subjugar o Mundo. Resta saber o que pensa Xi jiping, que terá

um grande peso no prato

da balança para a tal nova ordem mundial. Aliás, essa ideia teve início quando Putin invadiu a Ucrânia, Trump ameaça anexar a Gronelândia e Cuba. Não, não estou a delirar, neste contexto tudo é possível. Há poucos anos, também ninguém

diria que dois inimigos figadais, EUA e Rússia se viessem a entender tão bem. Resta saber os estranhos interesses ocultos destes dois.

PS: A quem de direito: Não se esqueçam de entregar o Nobel da paz ao sr. Trump.