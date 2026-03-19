Reviva os grandes clássicos dos Beatles no Capoeira Lounge Bar
O Capoeira Lounge Bar continua o ciclo de concertos ‘Saturdays on the Balcony’, trazendo mais uma noite dedicada à música ao vivo. Desta vez, o palco recebe The Beetlers, num concerto tributo que celebra os grandes sucessos dos Beatles.
O espetáculo acontece no próximo Sábado, dia 21, entre as 21h00 e as 22h00.
A entrada é gratuita, sendo recomendado chegar antes do início do concerto para garantir lugar sentado e aproveitar ao máximo esta noite.
Próximos concertos:
Adele, no dia 4 de Abril, das 21h00 às 22h00.