Novo guia supremo apela à manutenção do estreito de Ormuz fechado

O novo guia supremo iraniano apelou hoje à manutenção do fecho do estreito de Ormuz, depois de o Presidente norte-americano ter considerado secundários os preços do petróleo face à necessidade de travar o Irão.

Mojtaba Khamenei apelou também aos países da região para que encerrem as bases militares dos Estados Unidos, num discurso lido por uma jornalista da televisão estatal, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Trata-se da primeira mensagem de Mojtaba Khamenei desde que foi nomeado guia supremo, no domingo, sucedendo ao pai, Ali Khamenei, que foi morto no início dos ataques israelo-americanos contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Mojtaba Khamenei prometeu também vingar as vítimas da guerra desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e Israel.

"Uma parte limitada desta vingança foi implementada até agora, mas enquanto não for levada até ao fim, continuará a ser uma das nossas prioridades", declarou.