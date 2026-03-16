Starmer quer "plano colectivo viável" para estreito de Ormuz

O primeiro-ministro britânico afirmou hoje estar a avaliar com os países aliados, incluindo europeus, um "plano coletivo viável" garantir a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, ameaçada pelo conflito no Médio Oriente.

"Já agimos em conjunto com outros países para libertar reservas de petróleo de emergência a um nível totalmente sem precedentes, mas, em última análise, temos de reabrir o estreito de Ormuz para garantir a estabilidade do mercado", sublinhou Keir Starmer, numa conferência de imprensa em Londres.

Starmer disse estar a trabalhar "com todos os aliados, incluindo os parceiros europeus, para elaborar um plano coletivo viável que possa restaurar a liberdade de navegação na região o mais rapidamente possível e atenuar os impactos económicos".

Questionado sobre qual poderá ser o plano, Starmer confirmou que está a ser coordenado com os Estados Unidos, tendo falado sobre o assunto ao telefone com o Presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo à noite.

"Queremos garantir que esse plano envolva o maior número possível de parceiros. Esse tem sido o nosso objetivo declarado, nomeadamente nas conversações com os parceiros europeus, inevitavelmente com os parceiros do Golfo e com os EUA, porque precisamos de um plano credível e viável", salientou.

No entanto, admitiu que "isto não é, no mínimo, fácil".

Sobre a participação britânica, o primeiro-ministro disse que o Reino Unido já mobilizou "sistemas autónomos de deteção de minas" para a região e que também poderão ser mobilizados meios antidrones.

No domingo, Trump afirmou ter pedido a cerca de sete países que enviassem navios de guerra para manter o estreito de Ormuz aberto devido aos ataques iranianos a petroleiros e cargueiros nesta via marítima.

"Exijo que estes países intervenham e protejam o próprio território, porque é o próprio território", disse aos jornalistas, no regresso de avião da Flórida (sudeste) para Washington.

Trump não identificou os países, mas anteriormente tinha já apelado para China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.

O Presidente norte-americano afirmou também que não esquecerá os países que se recusarem a ajudar e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que, disse, inicialmente se recusou a colocar porta-aviões britânicos "em perigo".

"Quer recebamos apoio ou não, posso dizer isto, e disse-lhes: vamos lembrar-nos", afirmou Trump.

Na conferência de imprensa, convocada para anunciar apoios financeiros a pessoas afetadas pelo aumento do custo de combustíveis nas últimas semanas, Keir Starmer disse ter discutido o assunto "tal como seria de esperar entre dois aliados e dois líderes".

"A minha liderança consiste em defender com firmeza os interesses britânicos, independentemente da pressão. E acredito que o tempo vai demonstrar que estamos certos desde o início", argumentou.