Sargentos reforçam "solidariedade" para com os 13 militares do 'NRP Mondego'
Fez ontem três anos desde que, "no Cais de Pesca do Funchal, treze militares da guarnição do 'NRP Mondego' formaram militarmente para, com a frontalidade e a lealdade que caracterizam os verdadeiros homens de armas, informar o seu comando de que o navio que tripulavam não reunia as condições necessárias para o cumprimento da missão que lhe havia sido atribuída", relembra hoje a ANS – Associação Nacional de Sargentos.
Para assinalar a data, a ANS "promoveu, na sua sede, uma singela cerimónia para homenagear estes homens e reforçar, para com eles, os votos de solidariedade manifestados desde o primeiro momento", frisa uma nota.
"Numa sala preenchida com diversos convidados, entre os quais os advogados dos 13 militares, o advogado da ANS e representantes do Clube do Sargento da Armada, da Associação de Oficiais das Forças Armadas e da Associação de Praças, bem como diversos camaradas que se juntaram ao evento, o presidente da Direcção da ANS, João Mata, depois de uma breve resenha dos acontecimentos e de uma curta análise ao que tanto se disse e se escreveu, recordou que "desde o primeiro momento que a Associação Nacional de Sargentos compreendeu o significado daquele acto".
E, continuou, a ANS "assumiu publicamente a sua solidariedade para com estes treze camaradas" e que "voltamos hoje (ontem) a afirmá-lo com a mesma convicção". O responsável finalizou a sua intervenção referindo que "quando a coragem se encontra com a lealdade e com a disciplina, nasce aquilo que verdadeiramente define um militar português", concluindo que "a História das Forças Armadas também se constrói nestes momentos — quando a consciência de um militar derrota a cobardia do silêncio".
Após as intervenções de alguns dos convidados e de dois dos homenageados, "a Sala dos 9 Bravos da Rotunda, sala nobre da Sede da ANS, recebeu os 13 Bravos do Mondego para um 'Moscatel de Honra', seguindo-se um momento informal de confraternização e camaradagem entre os presentes", acrescenta em conclusão.