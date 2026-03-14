Presidente pede a Trump suspensão das sanções americanas

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu hoje a Donald Trump o levantamento das sanções americanas "que afetam os povos", durante a receção, em Caracas, de uma delegação de ministros colombianos.

"As medidas coercivas unilaterais contra o povo venezuelano afetam os povos da nossa América Latina", afirmou no dia seguinte ao da sua reunião cancelada, à última hora por razões de segurança, com o presidente colombiano de esquerda Gustavo Petro.

"Elas também têm um impacto na economia da Colômbia, na economia da Venezuela e nos nossos povos", acrescentou Delcy Rodríguez.

Rodríguez assumiu o cargo em janeiro, após a operação militar dos Estados Unidos que capturou o então presidente Nicolás Maduro.