Ventura espera que Seguro seja "bom Presidente" e assinala votação superior a 30%

O candidato a Belém André Ventura manifestou hoje a esperança de que António José Seguro seja "um bom Presidente" da República, mas disse preferir aguardar pelo resultado das eleições para avaliar uma eventual reconfiguração da direita.

"Se se confirmarem estes resultados, coisa que farei dentro de minutos ou logo que tenha a confirmação dos dados, endereçarei ao doutor António José Seguro os meus parabéns, o desejo de um mandato muito bom em prol de Portugal e dos portugueses, que é sempre o que nos une", declarou o candidato presidencial, numa primeira reação às projeções.

As projeções dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais divulgadas hoje pelas televisões dão a vitória a António José Seguro, com entre 66,8% a 73%. Segundo as previsões das televisões, André Ventura obtém entre 27% e 33,2%.

"Quando o povo fala, o povo é soberano. Se o povo escolheu António José Seguro, é ele que será Presidente. E eu espero que ele seja um bom Presidente, porque o país precisa", acrescentou.

O líder do Chega defendeu que é preciso saber a "distribuição exata do número de votos" para fazer "uma avaliação mais correta" dos seus resultados na segunda volta nas eleições presidenciais, mas salientou que "superar os 30%" dos votos é "um resultado que deve ser assinalado".

"Tudo indica que esta candidatura poderá estar acima inclusive do resultado do Governo nas legislativas, isso significaria uma reconfiguração do espaço da direita e da liderança da direita, mas isso ainda está por demonstrar", pontuou.