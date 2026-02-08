"Juntaram-se todos contra o André Ventura", afirma o Chega Madeira
Hugo Nunes, do Chega Madeira, analisa os resultados eleitorais desta noite
Após serem conhecidos os resultados das eleições presidenciais que confirmaram a vitória de António José Seguro e a derrota de André Ventura, o deputado do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira, Hugo Nunes, considerou que o desfecho do sufrágio era expectável. E explicou porquê.
Em declarações à comunicação social, Hugo Nunes afirmou que, ao longo da campanha, se assistiu a uma mobilização generalizada contra o candidato do Chega: "Juntaram-se todos contra o André Ventura". Na sua análise, durante várias semanas "todo um sistema" se uniu contra André Ventura, por este representar uma ruptura com os "sistemas instalados há mais de cinquenta anos", o que, segundo o deputado, gerou receios e levou a uma oposição concertada ao Chega.
O parlamentar deixou ainda críticas à comunicação social, acusando-a de classificar o partido e o seu líder como antidemocráticos, algo que considerou falso e enganador para os eleitores. Apesar do resultado, sublinhou que o Chega aceita a decisão dos portugueses e que continuará o seu trabalho político.
Relativamente à ausência de André Ventura na Madeira, como inicialmente apontado pelo partido, Hugo Nunes rejeitou qualquer falha na campanha, explicando que a decisão ficou relacionada com as intempéries registadas no território nacional. Segundo o deputado, o líder do Chega optou por "colocar as pessoas à frente da política".