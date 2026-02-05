Revisão do CCTV para a construção civil na Região prevê aumentos salariais
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro
A revisão parcial do CCTV- Contrato Colectivo de Trabalho para o sector da Construção Civil, na Região, prevê um aumento na tabela salarial de 7,10% a 6,25%, sendo que o valor mínimo de aumento é de 65 euros. A informação é avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras, Olarias e Afins da RAM.
A reunião de negociações entre a ASSICOM e a Comissão Negociadora Sindical realizou-se a 9 de Janeiro de 2026 e tem efeitos a partir de 1 de Janeiro. Há ainda um aumento de 0,80€ no subsídio de refeição, que passa de 8,70 euros para 9,50 euros.
A publicação da revisão do CCTV está publicada no JORAM da III Série n.º 2 de 30/01/2026.
Em comunicado, o sindicato afirma que, apesar de o sector da Construção Civil estar em ascensão, as entidades patronais queixam-se da falta de mão-de-obra, e a dificuldade em contratar trabalhadores neste sector. "Uma das razões que contribui para este estado, deve-se sobretudo aos baixos salários e às condições de trabalho e à saúde e segurança no trabalho. Levando a que os jovens procurem outras opções, nomeadamente a emigração", aponta.
Nesse sentido, faz um apelo para que se inverta a política de baixos salários e de atentar contra os direitos laborais. Por isso, apela aos trabalhadores que participem na manifestação nacional contra o pacote laboral, que na Madeira se assinala no dia 28 de Fevereiro, junto aos sindicatos, na Rua do Bom Jesus, a partir das 10 horas.