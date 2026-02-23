Madeira regista a maior redução homóloga do desemprego registado no País

A Região Autónoma da Madeira registou, em Janeiro de 2026, a maior diminuição homóloga do desemprego registado entre todas as regiões do País. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Região contabiliza menos 961 desempregados face a Janeiro de 2025, o que corresponde a uma redução de -13,9%.

Segundo nota à imprensa, este é o maior decréscimo percentual a nível nacional, seguindo-se os Açores (-13,1%), o Norte (-12,4%) e Lisboa e Vale do Tejo (-12,2%), confirmando o desempenho positivo da Madeira na evolução anual do mercado de trabalho.

“Os dados agora divulgados confirmam a trajetória favorável da Região Autónoma da Madeira, que apresenta a maior redução homóloga do desemprego registado no País. Esta evolução reflete a dinâmica do mercado de trabalho regional e o impacto das políticas ativas de emprego”, afirma Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

“O desempenho da Madeira em termos homólogos demonstra a consistência do trabalho desenvolvido pelo Instituto de Emprego da Madeira em articulação com o tecido económico regional. A redução sustentada do desemprego face ao ano anterior evidencia a capacidade da Região em criar oportunidades e promover a integração no mercado de trabalho”, sublinha Pedro Gouveia, presidente do Instituto de Emprego da Madeira.