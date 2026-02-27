Sporting vai defrontar noruegueses do Bodø/Glimt

O Bodø/Glimt vai ser o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Por terem terminado a fase de liga no sétimo lugar, os 'leões' foram cabeças de série no sorteio de hoje, pelo que vão jogar na primeira mão (10/11 de março) na Noruega, recebendo, uma semana depois (17/18 de março), a formação norueguesa.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.