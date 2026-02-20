Recentes tempestades no continente "são um aviso muito sério aos governantes regionais"

Assinala-se hoje mais um aniversário do 20 Fevereiro, uma aluvião que, em 2010, devastou a ilha da Madeira com muitas perdas de vidas humanas e bens materiais. O Bloco de Esquerda recorda esta data para "alertar para o muito pouco que se tem feito na Madeira no combate às alterações climáticas e na prevenção, pois a postura do Governo Regional e do seu presidente, Miguel Albuquerque, tem sido constante na minimização dos alertas sobre a evidência das alterações climáticas".

Em comunicado, acrescenta que "as recentes tempestades que assolaram o território continental são um aviso muito sério aos governantes regionais, e denotam a relevância de preparar o território e as populações".

E prossegue: "Insiste-se na construção desordenada em zonas de risco e em zonas agrícolas no estreitamento das ribeiras, na falta de limpeza e do desassoreamento dos seus leitos e na impermeabilização excessiva dos solos". Além disso, refere que "a aposta na construção de vários campos de golfe, do teleférico no vale do Curral das Freiras e mesmo da estrada das Ginjas são alguns exemplos que retratam a política de submissão do governo PSD/CDS aos interesses económicos privados em prejuízo da Natureza e do seu equilíbrio ecológico".

O Bloco de Esquerda congratula-se com o facto de "ter sido travada a decisão 'taxativa' de Miguel Albuquerque querer pavimentar o Caminho das Ginjas, no coração da Floresta Laurissilva, e da possível revogação do Teleférico do Curral das Freiras". Projectos que, conforme diz, "atentam contra o nosso património natural, que é de todos os madeirenses, e que só foram travados devido às denúncias e providências cautelares de associações e de cidadãos junto das instâncias europeias".

Afirma também que "a luta persistente de muitos populares e de várias associações ambientalistas pela defesa do caminho natural das Ginjas, venceu a arrogância de quem despreza a natureza".

Hoje, recordar o 20 de Fevereiro é também preparar o futuro. Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda reafirma "o seu empenho na promoção de políticas que favoreçam a descarbonização e a transição energética que protejam as populações e a geração vindoura". "Porque não há 'planeta b'", concluiu.