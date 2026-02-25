Quase 130 jornalistas mortos no decorrer do seu trabalho em 2025

Um total de 128 jornalistas morreram em 2025 no decorrer do seu trabalho, o que representou o segundo número mais alto da última década, e quase metade das mortes ocorreram na Faixa de Gaza.

De acordo com a Federação Internacional de Jornalistas (FIP), que publicou hoje o seu 35.º relatório anual sobre jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação assassinados na sequência do seu trabalho em 2025, o assassinato de jornalistas tornou-se "uma ferramenta de guerra aceite, de repressão e de controlo da informação".

O ano de 2025 foi o segundo mais mortífero da última década e reafirmou uma mudança de tendência que começou em 2023, com o início da guerra em Gaza: se entre 2016 e 2022 o número anual de jornalistas assassinados não ultrapassava uma centena (e em alguns anos não chegava a 50), em 2023 foram contabilizados 129 profissionais mortos, em 2024 baixou para 122 e em 2025 subiu para 128, onze dos quais mulheres.

Precisamente, quase metade das mortes registadas pela FIP em 2025 foram documentadas na Faixa de Gaza (56 jornalistas, 44%), e a maioria dessas vítimas era de origem palestiniana. A região do Médio Oriente e do mundo árabe concentrou 58% das mortes de jornalistas a nível global.

No entanto, profissionais de comunicação social também foram assassinados em outros lugares: 18 jornalistas em África, 15 na região Ásia-Pacífico, 11 na América e 10 na Europa.

Oito das dez mortes documentadas no território europeu ocorreram na Ucrânia, "principalmente como resultado de ataques com drones russos", e as outras duas foram registadas na Rússia e na Turquia.

Cerca de 533 jornalistas foram presos em 2025, a maioria na China.

A Federação Internacional de Jornalistas também publicou no relatório a lista de 533 jornalistas presos, na qual a China figura como o país com o maior número de jornalistas na prisão (143 profissionais), seguida pela Birmânia (49) e Israel (41).

Por regiões, a maioria das prisões ocorreu na Ásia-Pacífico (277), mais da metade em território chinês, seguida pelo continente europeu (149), onde o número de jornalistas presos aumentou quase 40% em relação ao ano passado, principalmente no Azerbaijão e na Rússia, o que representa um recorde desde 2018.

Em seguida, a região do Médio Oriente registou 74 jornalistas atrás das grades, a maioria em Israel. De acordo com a FIP, os governos da região "multiplicaram as medidas destinadas a reprimir a liberdade de imprensa, semeando o medo entre as vozes críticas".

Além disso, 27 jornalistas continuam presos em África, muitas vezes por acusações falsas, e a maioria deles está na Eritreia, com alguns jornalistas detidos há mais de uma década.

Por último, a FIP documentou seis jornalistas presos no continente americano, quatro deles na Venezuela.

Diante da "preocupante realidade mundial", a FIP insta os Estados-membros das Nações Unidas a adotarem "urgentemente" a Convenção Internacional sobre a Segurança e a Independência dos Jornalistas, promovida pela federação de jornalistas, "para pôr fim ao ciclo de violência e impunidade".