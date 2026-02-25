Médicos decidem pelo internamento para observação do ministro das Finanças

A equipa médica responsável pelo tratamento do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, decidiu o seu "internamento para observação" depois de hoje ter dado entrada no hospital, com um quadro clínico "estável".

Num comunicado divulgado esta tarde, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria lembrou que hoje de manhã deu entrada no Serviço de Urgência Central Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, "que fez os exames normais e adequados à sua situação clínica, tendo sido decidido pela equipa médica o seu internamento para observação, sendo que o seu quadro clínico é estável".

Numa outra nota esta manhã, a ULS disse que o ministro deu entrada na manhã de hoje na Urgência Central do Hospital de Santa Maria "na sequência de uma indisposição".

Miranda Sarmento realizou "exames que descartam o cenário de um acidente vascular cerebral", que chegou a ser avançado por alguns meios de comunicação.

Joaquim Miranda Sarmento assumiu a pasta das Finanças em ambos os governos liderados por Luís Montenegro, tendo sido assessor económico do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva entre 2012 e 2016.

O governante nasceu em 07 de agosto de 1978 em Lisboa, tendo hoje 47 anos.