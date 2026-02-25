 DNOTICIAS.PT
País

Programa Vale Eficiência deixa 28 mil famílias vulneráveis sem apoio até 2027

None

Cerca de 28 mil famílias economicamente vulneráveis que ficaram sem vales do programa Vale Eficiência, lançado para combater a pobreza energética, só poderão voltar a candidatar-se a um novo apoio com características semelhantes em 2027.

"Existem, à data, cerca de 28.000 candidaturas elegíveis (mas não aprovadas) no âmbito do programa sem vale atribuído", confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Ambiente e Energia, no seguimento da decisão governamental de encerrar a segunda e última fase do programa.

As 28 mil famílias que vão ficar apoio financeiro, apesar de os seus processos terem sido concluídos e considerados elegíveis, poderão voltar a candidatar-se ao novo Plano Social para o Clima (2026-2032), do Fundo Social para o Clima, que se encontra "em fase avançada de negociação com a Comissão Europeia", e que assegurará "a continuidade do apoio às famílias mais vulneráveis a partir de 2027", disse a fonte.

O programa Vale Eficiência, que se encontra na segunda fase (PVE II), foi desenhado para apoiar as famílias economicamente vulneráveis no combate à pobreza energética através da substituição de janelas de classe energética A e de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento como bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras e sistemas solares fotovoltaicos, entre outros.

Cada vale atribuído aos beneficiários tem o valor de 1.300 euros, acrescido de IVA. Na primeira fase do programa, cada família teve direito a apenas um vale, mas na segunda fase foram atribuídos até três vales por agregado familiar.

O programa, no total das duas fases, atribuiu "mais de 20 mil" vales a famílias economicamente vulneráveis, e pagou "cerca de 25 milhões de euros", segundo o Ministério do Ambiente e Energia.

Na primeira fase, foram apuradas 13.003 candidaturas e atribuído igual número de vales. "O valor total pago referente a esta fase foi de 20.261.950,03 euros".

Na segunda fase, existem 1.255 beneficiários apoiados com 3.211 vales. "O valor total pago até ao momento ascende a 4.682.894,77 euros".

"O PVE II apresenta ainda 1.836 candidaturas em execução, com 4.505 vales atribuídos", que ainda serão pagos, de acordo com a mesma fonte.

Há cerca de uma semana, a Associação das Agências de Energia e Ambiente (RNAE) informou, num 'email' dirigido aos facilitadores técnicos do programa, que "o Fundo Ambiental, através da Agência para o Clima, determinou o encerramento imediato da atribuição de novos vales", conforme a Lusa noticiou.

Na mensagem, a RNAE instruiu os facilitadores técnicos a darem prioridade à "execução dos vales já atribuídos, devendo assegurar a conclusão das candidaturas em execução até ao final de maio de 2026".

A decisão surpreendeu facilitadores técnicos e famílias candidatas, já que os 28 mil beneficiários com candidaturas concluídas vão ficar sem apoio, tanto técnico como financeiro.

Financiado pelo PRR, o PVE II foi objeto de reprogramação em 2025 e teve a sua meta inicial de 80 mil vales revista em baixa para "20 mil vales pagos", segundo o Ministério do Ambiente.

Parte da dotação inicial, de 104 milhões de euros, foi realocada ao programa E-Lar, também dirigido a famílias vulneráveis que pretendam trocar equipamentos a gás por versões elétricas mais eficientes.

O novo Plano Social para o Clima, a lançar em 2027, incluirá a medida "Famílias + Sustentáveis", destinada às famílias com tarifa social de energia ou com baixos rendimentos, e tem como objetivo apoiar "a renovação energética das habitações e combater a pobreza energética".

Segundo o Ministério, a nova medida passa a financiar o isolamento térmico (exterior e/ou interior de coberturas, paredes e pavimentos) das habitações, "uma intervenção que não era apoiada no PVE II".

Além disso, apoiará a substituição de janelas, portas e sistemas de ventilação, instalação de sistemas de climatização e produção de água quente (bombas de calor e termoacumuladores), substituição de eletrodomésticos a gás por equipamentos elétricos eficientes, instalação de carregadores individuais para mobilidade elétrica, soluções de arquitetura bioclimática (como coberturas verdes), sistemas de automação e controlo de energia e dispositivos de eficiência hídrica (torneiras e chuveiros mais eficientes).

