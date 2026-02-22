Política sob tensão e pressão máxima no futebol nacional

Público:

- "Deputado do Chega acusado de pagar quotas e votos a membros do 1143"

- "Novo MAI. Luís Neves, o escolhido de Montenegro que não alinha na narrativa da insegurança. Perfil: uma vida no crime violento que culmina no Governo"

- "Bloqueio. Sob pressão dos EUA, Cuba já não conta com os aliados de sempre"

- "Entrevista. Miguel Bastos Araújo: 'A nossa incapacidade de prevenir é histórica'"

- "Presidenciais. 65% dos votantes de Cotrim e 89% dos de Mendes votaram Seguro"

- "Reportagem. Empresas de Leiria lutam para sobreviver à Kristin"

- "Guerra comercial. Golpe nas tarifas de Trump traz nova taxa de 15% e mais incerteza"

- "Discriminação. Comissão antirracismo parada e com 23 queixas na gaveta"

- "Cinema. 'Yellow Letters' vence Berlim com retrato do totalitarismo"

Jornal de Notícias:

- "Aeroporto do Porto na rota de voos usados por redes de imigração ilegal"

- "Benfica 3-0 AVS. Moreirense 0-3 Sporting. Dose tripla pressiona dragões"

- "Braga vence Guimarães e sobe à condição ao quarto lugar"

- "Notícias Magazine. Guia para perceber a teia montada pelo pedófilo Jeffrey Epstein"

- "Luís Neves, líder da PJ, assume a Administração Interna"

- "Paz distante após quatro anos de guerra entre Rússia e Ucrânia"

- "Maus-tratos e morte de 92 animais em abrigos ilegais vão ser julgados"

Correio da Manhã:

- "Terror na Maia. Idosas agredidas em lar ilegal"

- "Utentes com 80, 91 e 92 anos foram alvos de maus-tratos"

- "Utentes pagavam entre 1.100 e 1.200 euros de mensalidade".

- "Kiev resiste a ataques russo e contra-ataca"

- "'Anjos' da moda nos ficheiros de Epstein"

- "Diretor nacional da PJ chamado a comandar o MAI"

- "Pânico em Coimbra. Atropela cinco pessoas em carro roubado e foge"

- "Tempo. Poeiras do Saara, dias de primavera e noites geladas"

- "Benfica 3-0 Aves SAD. Prontos para 'mata-mata de Madrid"

- "Moreirense 0-3 Sporting. Génio Catamo segura leão"

- "FC Porto-Rio Ave. Farioli trava excesso de confiança"

O Jogo:

- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Implacáveis. Rivais aplicam chapa 3 e cumprem obrigação de pressionar o líder"

- "Rui Borges: 'Desafio complicado que a nossa ambição tornou fácil'"

- "José Mourinho: 'Dias difíceis para todos, mas fomos profissionais'"

- "Tribunal unânime: 'penálti por assinalar a favor das águias"

- "FC Porto-Rio Ave. 'Camisola não ganha jogo'. Farioli lembra má experiência frente ao Casa Pia"

- "Técnico aborda tema do racismo: 'É triste que ainda seja um tópico de discussão'"

- "Thiago Silva é baixa por lesão"

- "Braga 3-2 V. Guimarães. De prender a respiração. Guerreiros sorriem num dérbi de emoções"

- "Arouca 3-0 Nacional"

- "Alverca 1-1 Santa Clara"

A Bola:

- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Santa aliança. Leões e águias somam mais três pontos e pressionam dragões"

- "Na ressaca da Champions, encarnados construíram a vitória na primeira parte com golos de Bah, Barrenechea e Rafa"

- "Trincão, Geny e Suárez marcaram os golos dos verdes e brancos na segunda metade"

- "José Mourinho: 'Não vou especificar, tem sido muito difícil'"

- "Rui Borges: 'Tivemos muita qualidade e energia'"

- "FC Porto-Rio Ave. Francesco Farioli desconfia de eventual fragilidade dos vilacondenses: 'Tivemos uma má experiência com o Casa Pia'"

- "Sem Kiwior, Thiago Silva e Nehúen Perez, Prpic aponta ao onze"

- "SC Braga 3-2 V. Guimarães. Belo dérbi na Pedreira com um Salazar que esteve nos três golos"

- "Arouca 3-0 Nacional"

- "Alverca 1-1 Santa Clara"

- "Internacional. Cristiano Ronaldo bisa e assiste João Félix e Gonçalo Ramos também em alta"

- "Basquetebol. FC Porto e Sporting na final da Taça de Portugal"

Record:

- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Pressão mágica. Geny fez música e Rafa marcou de letra".

- "Rivais apertam dragão com golos de outro mundo"

- "'Momento é difícil mas fomos profissionais' - José Mourinho"

- "Bah apontou o 1-0 no regresso um ano depois. 'Tinha saudades disto'"

- "Trincão deu início à vitória. 'Estamos agora a 1 ponto"

- "'Foi uma demonstração de ambição' - Rui Borges"

- "FC Porto-Rio Ave. 'Já tivemos uma má experiência'. Farioli rejeita facilidades e recorda Casa Pia"

- "Thiago Silva de fora. Inflamação no joelho"

- "Volta ao Algarve. Almeida ainda sonha. Está em 3.º a 44 segundos de Ayuso"

- "Al Nassar 4-0 Al Hazem. Ronaldo atinge os 964. Mais dois para a coleção"