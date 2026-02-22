Política sob tensão e pressão máxima no futebol nacional
Público:
- "Deputado do Chega acusado de pagar quotas e votos a membros do 1143"
- "Novo MAI. Luís Neves, o escolhido de Montenegro que não alinha na narrativa da insegurança. Perfil: uma vida no crime violento que culmina no Governo"
- "Bloqueio. Sob pressão dos EUA, Cuba já não conta com os aliados de sempre"
- "Entrevista. Miguel Bastos Araújo: 'A nossa incapacidade de prevenir é histórica'"
- "Presidenciais. 65% dos votantes de Cotrim e 89% dos de Mendes votaram Seguro"
- "Reportagem. Empresas de Leiria lutam para sobreviver à Kristin"
- "Guerra comercial. Golpe nas tarifas de Trump traz nova taxa de 15% e mais incerteza"
- "Discriminação. Comissão antirracismo parada e com 23 queixas na gaveta"
- "Cinema. 'Yellow Letters' vence Berlim com retrato do totalitarismo"
Jornal de Notícias:
- "Aeroporto do Porto na rota de voos usados por redes de imigração ilegal"
- "Benfica 3-0 AVS. Moreirense 0-3 Sporting. Dose tripla pressiona dragões"
- "Braga vence Guimarães e sobe à condição ao quarto lugar"
- "Notícias Magazine. Guia para perceber a teia montada pelo pedófilo Jeffrey Epstein"
- "Luís Neves, líder da PJ, assume a Administração Interna"
- "Paz distante após quatro anos de guerra entre Rússia e Ucrânia"
- "Maus-tratos e morte de 92 animais em abrigos ilegais vão ser julgados"
Correio da Manhã:
- "Terror na Maia. Idosas agredidas em lar ilegal"
- "Utentes com 80, 91 e 92 anos foram alvos de maus-tratos"
- "Utentes pagavam entre 1.100 e 1.200 euros de mensalidade".
- "Kiev resiste a ataques russo e contra-ataca"
- "'Anjos' da moda nos ficheiros de Epstein"
- "Diretor nacional da PJ chamado a comandar o MAI"
- "Pânico em Coimbra. Atropela cinco pessoas em carro roubado e foge"
- "Tempo. Poeiras do Saara, dias de primavera e noites geladas"
- "Benfica 3-0 Aves SAD. Prontos para 'mata-mata de Madrid"
- "Moreirense 0-3 Sporting. Génio Catamo segura leão"
- "FC Porto-Rio Ave. Farioli trava excesso de confiança"
O Jogo:
- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Implacáveis. Rivais aplicam chapa 3 e cumprem obrigação de pressionar o líder"
- "Rui Borges: 'Desafio complicado que a nossa ambição tornou fácil'"
- "José Mourinho: 'Dias difíceis para todos, mas fomos profissionais'"
- "Tribunal unânime: 'penálti por assinalar a favor das águias"
- "FC Porto-Rio Ave. 'Camisola não ganha jogo'. Farioli lembra má experiência frente ao Casa Pia"
- "Técnico aborda tema do racismo: 'É triste que ainda seja um tópico de discussão'"
- "Thiago Silva é baixa por lesão"
- "Braga 3-2 V. Guimarães. De prender a respiração. Guerreiros sorriem num dérbi de emoções"
- "Arouca 3-0 Nacional"
- "Alverca 1-1 Santa Clara"
A Bola:
- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Santa aliança. Leões e águias somam mais três pontos e pressionam dragões"
- "Na ressaca da Champions, encarnados construíram a vitória na primeira parte com golos de Bah, Barrenechea e Rafa"
- "Trincão, Geny e Suárez marcaram os golos dos verdes e brancos na segunda metade"
- "José Mourinho: 'Não vou especificar, tem sido muito difícil'"
- "Rui Borges: 'Tivemos muita qualidade e energia'"
- "FC Porto-Rio Ave. Francesco Farioli desconfia de eventual fragilidade dos vilacondenses: 'Tivemos uma má experiência com o Casa Pia'"
- "Sem Kiwior, Thiago Silva e Nehúen Perez, Prpic aponta ao onze"
- "SC Braga 3-2 V. Guimarães. Belo dérbi na Pedreira com um Salazar que esteve nos três golos"
- "Arouca 3-0 Nacional"
- "Alverca 1-1 Santa Clara"
- "Internacional. Cristiano Ronaldo bisa e assiste João Félix e Gonçalo Ramos também em alta"
- "Basquetebol. FC Porto e Sporting na final da Taça de Portugal"
Record:
- "Moreirense 0-3 Sporting. Benfica 3-0 Aves SAD. Pressão mágica. Geny fez música e Rafa marcou de letra".
- "Rivais apertam dragão com golos de outro mundo"
- "'Momento é difícil mas fomos profissionais' - José Mourinho"
- "Bah apontou o 1-0 no regresso um ano depois. 'Tinha saudades disto'"
- "Trincão deu início à vitória. 'Estamos agora a 1 ponto"
- "'Foi uma demonstração de ambição' - Rui Borges"
- "FC Porto-Rio Ave. 'Já tivemos uma má experiência'. Farioli rejeita facilidades e recorda Casa Pia"
- "Thiago Silva de fora. Inflamação no joelho"
- "Volta ao Algarve. Almeida ainda sonha. Está em 3.º a 44 segundos de Ayuso"
- "Al Nassar 4-0 Al Hazem. Ronaldo atinge os 964. Mais dois para a coleção"