Felipe VI agradece "energia, sabedoria e coração" que Marcelo dedicou à relação com Espanha

O Rei de Espanha, Felipe VI, agradeceu hoje ao Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, "a energia, inteligência, sabedoria e coração" que dedicou às relações luso-espanholas nos dez anos como chefe de Estado.

"Tudo vale a pena quando se investe no que engrandece a alma. E, além da vossa dedicação e liderança à frente do Estado e da Nação portuguesa nas relações entre Espanha e Portugal, posso dar fé de que colocou a energia, a inteligência, a sabedoria e o coração", disse Felipe VI, em português, depois de invocar os versos de Fernando Pessoas "Tudo vale a pena se a alma não é pequena".

O Rei de Espanha falava no Palácio Real de Madrid, onde hoje recebeu Marcelo Rebelo de Sousa, com honras militares, na última visita oficial do Presidente da República como chefe de Estado, funções quer termina em 09 de março.

Felipe VI fez um discurso parcialmente em português no brinde do almoço em honra de Marcelo de Rebelo de Sousa que decorre no Palácio Real, com cerca de 100 convidados, e em que está também a rainha espanhola, Letizia, e o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez.

O chefe de Estado espanhol confirmou que irá a Lisboa para a tomada de posse do novo Presidente português, António José Seguro, com quem disse que continuará a trabalhar "em prol desta magnífica era" na relação luso-espanhola.

"Mas saiba, caro Presidente, que entre nós não se trata de uma despedida, mas sim do início de uma nova etapa, também de profunda e respeitosa amizade pessoal", sublinhou Felipe VI, que se referiu a Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso, como "professor Marcelo" e "queridíssimo amigo", depois de ter quebrado o protocolo à chegada do Presidente da República ao Palácio Real de Madrid quando o recebeu com um abraço.

As primeiras palavras de Felipe VI nesta intervenção foram sobre a sucessão de tempestades que atingiu a Península Ibérica nas últimas semanas, tendo manifestado "imenso pesar" pelas vítimas do mau tempo em Portugal.

"A adversidade volta a mostrar-nos até que ponto partilhamos grande parte do que somos", defendeu o Rei de Espanha, que se congratulou por os dois países, depois de épocas de "costas voltadas", terem "aprendido as lições da história" e hoje compreenderem que a "interdependência" entre ambos é "um ativo enorme" de que não podem nem devem prescindir.

Felipe VI congratulou-se, assim, por Portugal e Espanha hoje cooperarem e partilharem visões em diversos níveis, bilaterais e multilaterais, dando como exemplo o combate aos incêndios, a "integração cada vez maior" das economias de Portugal e Espanha, a União Europeia, a NATO e a perceção da "importância do vínculo transatlântico" ou a comunidade de países ibero-americanos.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o Vaticano e Espanha para as primeiras e últimas visitas enquanto Presidente da República e adiou por duas vezes esta visita de despedida a Madrid, em dezembro e no início deste mês.

O primeiro adiamento deveu-se à inesperada operação do Presidente a uma hérnia abdominal. A visita foi adiada de novo no início de fevereiro, por decisão conjunta com o Rei de Espanha, devido às tempestades que atingiram os dois países.