Geórgia anuncia operação contra imigrantes ilegais

A Geórgia vai lançar uma operação contra os imigrantes ilegais a partir de 01 de março, com o objetivo de expulsar cerca de 20 mil estrangeiros ilegais nos próximos anos, anunciou hoje o primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidze.

"A questão da migração é de particular preocupação para a sociedade georgiana no contexto dos processos que ocorrem na Europa. Esta é uma preocupação compreensível, uma vez que cada patriota georgiano deseja que a sua identidade nacional e religiosa seja firmemente protegida", declarou Kobakhidze em um comunicado publicado nas redes sociais.

O primeiro-ministro georgiano recordou que a população da Geórgia é de 3,9 milhões, "dos quais, cerca de 275 mil são estrangeiros, ou 6,6%".

"Entre eles, estão os imigrantes ilegais, que atualmente são mais de 20 mil. Decidimos reforçar o departamento de migrações do Ministério do Interior, o que nos permitirá livrar completamente o país dos imigrantes ilegais nos próximos anos", afirmou.

O líder georgiano indicou que uma nova lei entrará em vigor em 01 de março, limitando significativamente o emprego aos imigrantes e protegendo os interesses dos cidadãos georgianos.

"O governo assume total responsabilidade pela implementação efetiva da nova legislação", acrescentou.

Em relação aos estrangeiros atualmente na Geórgia, aproximadamente 180.000 - 70% do total de imigrantes - são cidadãos de antigas Repúblicas Soviéticas, da União Europeia (UE), dos Estados Unidos e de Israel. Outros 10% são cidadãos da Turquia e do Irão.