EUA dizem-se prontos para liderar a restauração da ordem mundial

O secretário de Estado norte-americano defendeu hoje que a ONU "não desempenha qualquer papel" na resolução de conflitos e que os Estados Unidos, sob a liderança do Presidente Donald Trump, estão prontos para liderar "a restauração" da ordem mundial.

Marco Rubio, que falava na Conferência de Segurança de Munique, que começou na sexta-feira e vai até domingo, sublinhou que os Estados Unidos pretendem uma Europa que "seja forte" e que as duas partes estão destinadas a "estarem juntas".

"Queremos que a Europa seja forte. Acreditamos que a Europa pode sobreviver. As duas partes existem para estarem juntas", disse Rubio na 62.ª edição da conferência, considerada o principal encontro mundial de especialistas em políticas de segurança.

Na conferência de Munique, no sul da Alemanha, em que estão presentes mais de 60 líderes mundiais e cerca de 100 ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Rubio salientou que os Estados Unidos "serão sempre um filho da Europa".

"Queremos que a Europa seja forte, acreditamos que a Europa pode sobreviver. Não queremos aliados fracos, porque isso enfraquece-nos. Queremos aliados capazes de se defender para que nenhum adversário seja alguma vez tentado a testar a nossa força coletiva", declarou Rubio, numa altura em que Trump afirmou recentemente que o continente está ameaçado de um "apagamento civilizacional".

Sobre as Nações Unidas, o secretário de Estado norte-americano frisou que a organização liderada pelo português António Guterres desempenhou "praticamente um papel nulo" na resolução de conflitos e apelou para uma reforma das instituições mundiais.

"As Nações Unidas continuam a ter um enorme potencial para ser um instrumento ao serviço do bem no mundo. Mas não podemos ignorar que, hoje, nas questões mais urgentes com que nos deparamos, não têm respostas e praticamente não desempenharam qualquer papel. Não conseguiram resolver a guerra em Gaza", afirmou, numa altura em que Trump criou um "Conselho de Paz" destinado a ajudar a resolver conflitos.

Na sua intervenção, feita um ano após um discurso inflamado do vice-presidente norte-americano, JD Vance, contra o 'velho continente', Rubio referiu que os Estados Unidos não procuram "dividir", mas sim "revitalizar" a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"E, embora estejamos preparados, se necessário, para agir sozinhos, preferimos e esperamos agir convosco, nossos amigos aqui na Europa", acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana.

Para Rubio, os Estados Unidos serão "guiados pela visão de um futuro tão orgulhoso, soberano e vital como o passado da nossa civilização".

"[Washington] não procura dividir, mas sim revitalizar a aliança atlântica entre os Estados Unidos e a Europa", acrescentou Rubio, numa mensagem de apaziguamento dirigida aos líderes europeus.

"Não procuramos dividir, mas revitalizar uma velha amizade e renovar a maior civilização da história da humanidade. O que queremos é uma aliança revigorada", afirmou.

Sobre o conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, Rubio afirmou "desconhecer" se Moscovo está a falar a sério quando diz que quer pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Não sabemos se os russos estão a falar a sério na sua vontade de pôr termo à guerra", admitiu Rubio, quando está prevista para a próxima semana uma nova ronda de negociações entre as partes em Genebra, mediadas pelos Estados Unidos, que têm vindo a pressionar Moscovo e Kiev para que assinem rapidamente um acordo de paz.