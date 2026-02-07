Mercedes-Benz GLC 220 D pronto para as curvas

O Mercedes-Benz GLC 220 D está disponível no stand do Megamotor. Vem equipado com motor 2.0 turbo a diesel, com 197 cavalos e uma caixa automática de nove velocidades. A performance é complementada pelo sistema de tração integral 4MATIC, que gere a distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro.

Por se tratar da versão AMG Line, acrescem diversos extras de fábrica, nomeadamente jantes AMG 20, suspensão desportiva, painel de instrumentos digital de 12,3’’ e ecrã central de 11,9’’, sistema MBUX com comandos de voz ‘Hey Mercedes’, bagageira com abertura eléctrica, tecto de abrir panorâmico, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, câmaras 360º, sistema som Focal, sensores de luz e chuva, sensor de anticolisão, gancho de reboque, entre outros.

Ver Galeria

Este veículo pode ser adquirido por 77 499 euros a pronto pagamento, com garantia de fábrica extensível até 9 de Abril de 2027. Existe ainda possibilidade de financiamento desde 996,47 euros/mês e de simulação com 0% de entrada para 120 meses, com a Taeg a 8,7%. Caso tenha uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida. *

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.