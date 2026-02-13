Moscovo e Kiev devolvem menores às famílias após mediação de Melania Trump

A Rússia e a Ucrânia acordaram uma nova reunificação de menores separados das famílias devido à guerra, após mediação da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, anunciou ontem a Casa Branca.

"Melania Trump conseguiu reunir com sucesso crianças russas e ucranianas com as famílias. Pela terceira vez, a primeira-dama facilitou o regresso das crianças às famílias após terem sido separadas devido ao conflito", pormenorizou o seu gabinete em comunicado, sem, contudo, especificar o número de menores repatriados.

A comissária russa para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova, escreveu na plataforma Telegram, estar em causa o regresso de cinco crianças à família na Ucrânia e de uma criança aos familiares na Rússia.

Na semana passada, Melania Trump assegurou que continua em contacto com o Presidente russo, Vladimir Putin, relativamente à libertação de menores, tarefa a que se tem dedicado nos últimos meses.

"Embora todas as partes estejam a cooperar e a nossa comunicação se mantenha firme, insto a Rússia e a Ucrânia a intensificarem os esforços para garantir o regresso seguro de todas as crianças às famílias e tutores", declarou, numa nota.

Em agosto do ano passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, entregou a Putin, durante um encontro no Alasca (EUA), uma carta de Melania em que a primeira-dama pedia proteção para as crianças na guerra.

Em outubro, Melania anunciou que as suas diligências, incluindo comunicações diretas com Putin, tinham possibilitado o regresso de oito crianças ucranianas às famílias e, em dezembro, de outras sete.

A Ucrânia acusou a Rússia de transferir para o seu território milhares de crianças sem o consentimento das respetivas famílias ou tutores, enquanto Moscovo sempre negou estas acusações, assegurando que tem protegido menores em situação vulnerável em zonas de combate.