Média anual da remuneração bruta na RAM cresceu 5,1% para 1.608 euros

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 4,4% no 4.º trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, "situando-se nos 1.773 euros", sendo que "a remuneração regular e a remuneração base registaram subidas de 4,5% e 4,3%, atingindo valores de 1.305 e 1.254 euros, respectivamente", informa hoje a DREM. Em termos anuais, a remuneração bruta cresceu 5,1% para 1.608 euros, enquanto a real subiu para 1.303 euros.

Foto DREM

"Em termos reais, ou seja, tendo por referência variação do Índice de preços no Consumidor (IPC) da Região, observa-se que, no trimestre em análise, a remuneração média total e a remuneração média regular por trabalhador aumentaram ambas 1,0% e a remuneração base subiu 0,9%", sendo que estes "resultados compreendem 112,4 milhares de postos de trabalho (+5,0% face ao 4.º trimestre de 2024), correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na RAM", explica a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Em termos homólogos, destacam-se as empresas da 'Indústria transformadora' (secção C) com um aumento de 9,4%. Em particular, as empresas da Indústria transformadora com 'Média tecnologia industrial' tiveram um acréscimo de 10,8%, as do setor transacionável aumentaram 8,0% e as empresas do setor não transacionável não mercantil cresceram 5,8%. Destacam-se ainda as empresas das 'Atividades financeiras e de seguros' (secção K) com uma variação homóloga positiva de 7,2%. Considerando a dimensão das empresas, sobressaíram as empresas com 100 a 249 trabalhadores (+9,6%) e as empresas com 5 a 9 trabalhadores (+8,6%)", resume as principais variações.

Já no que respeita ao sector público e privado, "verificaram‑se aumentos de 5,9% no sector público e de 4,5% no sector privado", ou seja os funcionários públicos viral as suas remunerações crescerem 1,4 pontos percentuais a mais.

Como referido, "no 4.º trimestre de 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi de 1.773 euros, ficando 5,5% abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.877 euros. A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 5,1% (1.786 euros em Dezembro de 2024) e, em termos reais, de 2,8%", assistindo-se portanto a um afastamento da média nacional. "À semelhança da Região, a nível nacional as atividades de 'Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio' (secção D) foram as que apresentaram, em Dezembro de 2025, a remuneração bruta total mais alta (4.145 euros na RAM e 3.859 euros no País). A nível regional, as empresas com 100 a 249 trabalhadores apresentaram a maior remuneração bruta total, 2.145 euros, enquanto no País foram as empresas com 500 e mais trabalhadores com 2.250 euros", evidencia.

Para o total do ano, os valores provisórios mostram que a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou os tais 5,1%, para os 1.608 euros, sendo que "a sua componente regular cresceu 4,5%, para os 1.308 euros, enquanto a remuneração base subiu 4,3%, para os 1.258 euros. As variações em termos reais foram de +1,6% (1.303 euros), +1,0% (1.060 euros) e +0,8% (1.019 euros), respetivamente", atira. "A remuneração bruta total mensal média por trabalhador, em 2025, a nível nacional foi de 1.694 euros, observando-se, face a 2024, um aumento de 5,6% em termos nominais e de 3,2% em termos reais", havendo aqui a confirmação desses afastamento regional da média nacional.

Foto DREM

Salva-se o salário mínimo que cresce sempre acima da média nacional, fruto do acrescento regional e que em 2026 é de +7,10% face a 2025. "A retribuição mínima mensal garantida regional fixou-se em 980,00 euros, representando um aumento de 7,10%, face à do ano anterior (mais 65,00 euros). Comparativamente à retribuição mínima mensal garantida nacional (920,00 euros em 2026), a regional apresenta este ano um diferencial positivo de 6,52%".

Ou seja, em termos reais, "a retribuição mínima mensal garantida regional teve um aumento de 4,21% em 2025", apesar da inflação mais evidente na Madeira, puxar para baixo também os salários de quem ganha menos.